Fuori “Together We Rise”, il primo album dei Trame

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Together We Rise”, il primo album dei Trame

“Together We Rise” è un album che fonde elementi di post-rock, elettronica e ambient, legati da un unico filo conduttore: portare l’ascoltatore in un viaggio emotivo e riflessivo. È un invito a trovare forza nelle connessioni autentiche e ad elevare insieme lo spirito collettivo.

Ogni canzone esplora un aspetto diverso della collettività e della resilienza. Dall’esplorazione temporale di “Are Here” alla malinconica introspezione di “Letters”, dall’inno alla solidarietà di “Together We Rise” alla suggestiva atmosfera di “Northern Lights”, il disco cattura la bellezza della diversità e della connessione umana. Brani come “Plumes” e “Brother Auto Million” rappresentano la leggerezza e la complessità delle relazioni, mentre “The Light, The Dark and The Dusty” e “Flames” esplorano la dualità e la resilienza di fronte alle avversità.

Spiega la band a proposito del disco: «Ecco “Together We Rise”, il nostro primo album pubblicato con Overdub Recordings. Abbiamo fuso post-rock, elettronica e ambient per creare un album che riflette le nostre radici musicali e il mondo contemporaneo. Con ogni traccia, desideriamo condurre chi ascolta in un autentico viaggio emozionale».

TRACKLIST:

1 – Are Here

2 – Letters

3 – Together we rise

4 – Northern Lights

5 – Plumes

6 – Brother Auto Million

7 – The light, the dark and the dusty

8 – Flames