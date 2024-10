Collezione Numismatica 2024: nuova moneta celebrativa dedicata a Coldiretti

È dedicata a Coldiretti, la nuova moneta commemorativa da 4 euro della Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana

È dedicata a Coldiretti, la nuova moneta commemorativa da 4 euro della Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta del primo conio dal valore di 4 euro mai realizzato in Italia.

Nata per celebrare gli 80 anni dalla fondazione di Coldiretti – organizzazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, fondata nel 1944 – la moneta è stata realizzata dall’artista incisore Emanuele Ferretti, in argento proof con tiratura limitata di 3.500 pezzi. La moneta è stato presentata questa mattina in occasione della celebrazione degli 80 anni di Coldiretti da Francesco Soro, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale di Coldiretti.

“Con questa iniziativa vogliamo celebrare non solo un episodio storico di fondamentale importanza per la storia del Paese ma anche la rinnovata centralità dell’agricoltura italiana all’interno della società, resa possibile proprio da una serie di sfide che Coldiretti ha vinto nel corso degli anni. Sfide che hanno saldato sempre più il bene e l’interesse degli agricoltori a quello dei cittadini consumatori nel segno comune di un’agricoltura sostenibile e di una sana alimentazione” sottolinea il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Un omaggio al contributo fondamentale di Coldiretti nello sviluppo dell’agricoltura nazionale e nella difesa degli interessi degli agricoltori italiani.

Sul dritto della moneta, al centro, si trova una rappresentazione del logo di Coldiretti: una vanga gialla su sfondo verde, che contiene al suo interno tre spighe di grano intrecciate, simbolo della tradizione agricola italiana. Al di sotto del logo è riportata la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, con la sigla “E.F.MOD” a indicare l’autore del modello. Nel giro superiore campeggia la scritta “COLDIRETTI”, affiancata dalle date “1944”, anno della fondazione di Coldiretti, e “2024”, anno di coniazione della moneta. Nella parte inferiore della moneta, in corsivo, troviamo l’espressione “…la forza amica del Paese”, che ben rappresenta il ruolo centrale di Coldiretti come guida e sostegno all’agricoltura italiana.

Il rovescio della moneta è dedicato a Paolo Bonomi, il fondatore di Coldiretti. Il ritratto è affiancato dal nome “PAOLO” in alto a sinistra e dal cognome “BONOMI” in alto a destra, entrambi nel giro della moneta. In basso, al centro, è indicato il valore nominale di “4 EURO”, mentre a sinistra è presente la “R” identificativa della Zecca di Roma. L’artista incisore della moneta è Emanuele Ferretti, che ha saputo cogliere l’essenza di questa figura storica del mondo agricolo italiano. Moneta con elementi colorati.

“L’agricoltura italiana è uno dei pilastri fondamentali della vita economica e sociale dello Stato italiano. Ed è per questo che l’emissione della moneta coniata dalla Zecca per Coldiretti rende particolarmente orgogliosa un’azienda come la nostra – dichiara Francesco Soro, Amministratore dele gato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – da sempre in prima linea nel proteggere l’integrità dell’intera filiera agroalimentare.”

La collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato testimonia infatti l’importanza delle sinergie tra istituzioni per valorizzare e celebrare le eccellenze italiane.

La moneta è disponibile presso i punti vendita autorizzati: lo Shop sito in Piazza Verdi 1, Roma e il Museo della Zecca sito in Via Salaria 702 (previa prenotazione dell’accesso sul sito Museo della Zecca – Roma – IPZS e allo shop on line Shop IPZS SpA.