Stasera su Rai 3 torna Massimo Giletti con “Lo stato delle cose”

Lunedì 7 ottobre in prima serata alle 21.20 su Rai3 nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma “Lo Stato delle Cose”. In questa puntata sarà ricordato l’attacco dei miliziani di Hamas il 7 ottobre del 2023 con testimonianze inedite e con le note di un’orchestra speciale, quella di una scuola di alti studi musicali, la Barenboim-Said Akademie di Berlino, presieduta dal violinista Michael Barenboim, che riunisce musicisti israeliani e palestinesi. Perché l’universalità della musica dimostra che la pace è sempre possibile, come sostiene Massimo Cacciari, ospite del programma.

Matteo Salvini, all’indomani del raduno di Pontida, si confronterà in un’intervista “one to one” con Giletti e Mario Tozzi commenterà il reportage realizzato in Sicilia tra dissalatori abbandonati, per cui continuiamo a sostenere costi altissimi, e la disperazione dei cittadini di Enna, collegati in diretta, che reclamano l’acqua che ormai da mesi arriva solamente una volta a settimana.

Si tornerà a parlare anche del mondo Ultras con servizi esclusivi: in studio Federico Ruffo che più di una volta si è occupato di “curve criminali” e Klaus Davi che da tempo indaga sui legami tra ‘Ndrangheta criminalità e curve.

“Lo Stato delle Cose” è un programma di Massimo Giletti, Emanuela Imparato, Massimo Martelli. Scenografia Maurizio Zecchin. La regia è di Alessandro Renna. A cura di Arianna Ciulla e Simona Gubellini. Capo progetto Luisa Pistacchio.