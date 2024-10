Respiro sibilante in età prescolare: ERS aggiorna la definizione

Respiro sibilante in età prescolare, nuovo pronunciamento dell’ERS aggiorna la definizione e suggerisce nuove direzioni di ricerca

La European Respiratory Society (ERS) ha recentemente pubblicato uno statement in merito al respiro siibilante (wheezing) in età prescolare, nel quale ha riassunto le nuove evidenze relative alla diagnosi e alla gestione di questo disturbo in età prescolare dall’ultimo rapporto del 2008, aggiornato nel 2014.

Per prima cosa, è stata effettuata una ricerca di studi rilevanti pubblicati dal 1° gennaio 2008 al 1° dicembre 2023 sui database bibliografici MEDLINE e Cochrane Library.

Dopo aver esaminato le evidenze per ogni domanda di ricerca sviluppata, la task force ERS: 1) ha proposto una rivisitazione delle definizioni relative ai disturbi da respiro sibilante in età prescolare; ha identificato le lacune nelle conoscenze attuali e 3) ha definito le priorità della ricerca futura per migliorare la gestione clinica di questa condizione.

Aggiornamento delle definizioni cliniche di wheezing in età prescolare

La task force ha proposto che la definizione clinica di wheezing in età prescolare includa i seguenti criteri:

– bambini di età inferiore ai 6 anni

– conferma oggettiva attuale/precedente di wheezing

– almeno un episodio di wheezing

Il punto sulle conoscenze attuali e sulle priorità di ricerca future

Ricerche condotte su bambini in età prescolare hanno dimostrato che una scarsa funzionalità polmonare può essere associata a respiro sibilante, peggiorare nel tempo con le esacerbazioni e portare a una diagnosi di asma persistente. Secondo la task force, la valutazione della funzionalità polmonare può essere eseguita in centri specializzati per bambini in età prescolare e può fornire misure della risposta ai broncodilatatori e al trattamento, oltre che essere monitorata dall’età prescolare a quella scolare.

Prove preliminari indicano che la valutazione degli eosinofili nel sangue e della sensibilizzazione agli aeroallergeni può aiutare a identificare i bambini in età prescolare con wheezing ricorrente che risponderanno preferibilmente agli steroidi inalatori di mantenimento (ICS).

I virus respiratori sono coinvolti nella patogenesi del wheezing in età prescolare e i rinovirus sono frequentemente osservati nelle vie aeree superiori e inferiori durante gli attacchi acuti e la malattia stabile. Le specie batteriche maggiormente identificate nelle vie aeree superiori e inferiori dei bambini con wheezing in età prescolare sono Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. La ricerca ha dimostrato che i lisati batterici misti per via orale riducono il numero e la durata degli attacchi di wheezing in età prescolare, in particolare tra i bambini senza sensibilizzazione agli aeroallergeni.

I segnali genici più solidi di wheezing che sono stati riportati provengono dai geni ORMDL3, GSDMB e IL33, anche se il loro ruolo nella stratificazione dei pazienti negli studi clinici e nella definizione della risposta al trattamento è sconosciuto, si evidenzia nel documento.

La Task Force ha anche osservato come siano ancora insufficienti anche le evidenze relative agli interventi di autogestione efficaci per i genitori/caregiver di bambini in età prescolare che soffrono di respiro sibilante.

Di qui la necessità di predisporre un piano d’azione.

Il gruppo raccomanda che gli interventi di autogestione siano valutati con degli outcome che riflettano gli attacchi acuti, il controllo dei sintomi e gli effetti sulla qualità di vita del bambino, del caregiver e della famiglia.

Da ultimo, è necessario fare attività di ricerca per stabilire una guida su quando i bambini in età prescolare con wheeze ricorrente dovrebbero essere indirizzati per ulteriori valutazioni e test.

In conclusione “…“per gestire efficacemente il respiro affannoso ricorrente in età prescolare, dobbiamo accettare la necessità di identificare oggettivamente i tratti osservabili, di trattare il paziente sulla base di tratti misurabili e di seguire efficacemente il trattamento sulla base di tratti osservabili, misurati e riferiti dal caregiver – hanno affermato gli estensori del documento”.

