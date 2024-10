Lebron James e il figlio in campo insieme: prima volta storica nella NBA

LeBron James (39 anni e numero 1 al Draft 2003) e Bronny James (20 anni e numero 55 al Draft 2024) hanno appena fatto la storia del basket NBA

Di padre in figlio, la loro tradizione: LeBron James (39 anni e numero 1 al Draft 2003) e Bronny James (20 anni e numero 55 al Draft 2024) hanno appena fatto la storia del basket, non solo di quello americano: sono i primi padre-e-figlio a condividere il campo in una partita della Nba.

Quel che tutti aspettavano solo per segnare il punto statistico (era inevitabile, LeBron ha rinnovato con i Lakers proprio per coronare questo suo sogno) è successo infine nel secondo quarto della partita di preseason che i Los Angeles Lakers hanno poi per 114-118 contro i Phoenix Suns, a Palm Springs.

Bronny aveva già debuttato con i Lakers nella prima partita di preseason, ma suo padre non c’era. In quell’occasione aveva anche segnato i suoi primi 2 punti, in 16 minuti. Nella seconda partita c’era anche papà LeBron ma Bronny ha giocato 13 minuti segna segnare.

Giusto per non mettere in soggezione il figlio, LeBron ha debuttato nella sua ventiduesima preseason Nba con 19 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate in soli 16 minuti.