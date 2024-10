Il tombarolo dei Casalesi, a “Cose Nostre” stanotte su Rai 1

La svolta criminale nella vita di Domenico Frascogna, il tombarolo dei Casalesi, a “Cose Nostre” in onda stanotte su Rai 1

Il racconto in prima persona e in esclusiva di Domenico Frascogna, originario di Casa Pesenna, nell’Agro Aversano, negli anni ’90 killer spietato per il clan dei Casalesi. Nella puntata di “Cose Nostre” in onda lunedì 7 ottobre alle 23.30 su Rai 1, si racconterà di come prima di diventare un sicario di camorra, Frascogna sia stato anche un tombarolo: un cacciatore degli antichi tesori che la sua terra custodisce da molti secoli.

In epoca romana, infatti, la Campania Felix era uno dei luoghi più ricchi e fertili dell’impero, attraversato da strade che collegavano Roma a Capua, Napoli, Brindisi e la Grecia. Un crocevia di merci, vasi, monete, di cui molte tracce sono ancora oggi sottoterra. E che Frascogna, per sopravvivere alla fame, inizia a cercare sin da giovanissimo: di notte, clandestinamente, da solo o in squadra.

Batte tutte le campagne del casertano e non solo. Si spinge fino a Napoli e Pompei. Ma quando i suoi guadagni aumentano, le voci iniziano a circolare e ad attirare le attenzioni dei Casalesi, Frascogna è costretto ad affrontare il suo destino. Così, entra a far parte del clan, cadendo in una spirale di sangue e violenza da cui uscirà molti anni dopo.

“Cose Nostre” è un programma di Emilia Brandi, regia di Raffaele Maiolino. Scritto con Antonio Castaldo, Alessandro Chiappetta, Carlo Durante, Sergio Leszczynski, Federico Lodoli.