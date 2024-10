Il farmacologo Diego Fornasari alla guida dell’AISD

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in carica come presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore il prof. Diego Fornasari, medico farmacologo

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in carica come presidente dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore il prof. Diego Fornasari. Medico, con un dottorato di ricerca in Farmacologia e Tossicologia, è Professore Ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano ed è direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica della stessa Università.

Sebbene sia la prima volta, nella storia dell’AISD, di un farmacologo alla guida della società scientifica la sua elezione non deve stupire in quanto l’AISD per statuto e come Capitolo italiano della IASP, International Association for the Study of Pain e della European Pain Federation, è una società scientifica multidisciplinare, non solo per specializzazione ma anche con una presenza di varie figure del mondo professionale sanitario. Al suo interno sono presenti tutte le figure che costituiscono il team ideale di un centro di terapia del dolore.

«Continuerò sicuramente l’attività dei miei predecessori nel promuovere l’interdisciplinarietà nello studio del dolore – ha dichiarato il prof. Fornasari -, con un occhio di riguardo alla ricerca, fiore all’occhiello dell’associazione, in particolare alla ricerca neurobiologica e farmacologica nell’ambito del dolore neuropatico e nociplastico. So già di poter contare su colleghi del Consiglio Direttivo con esperienza consolidata nella promozione delle attività associative, oltre ad essere brillanti clinici e ricercatori.

Altrettanto importante sarà la collaborazione con i rappresentanti regionali, tutti molto preparati, motivati e impegnati nel territorio; anche grazie a loro sarà possibile monitorare le problematiche relative alla rete assistenziale a disposizione dei pazienti, rete che dopo la legge 38/2010 è diventata realtà, seppure attuata a macchia di leopardo a seconda delle regioni. Infatti il ruolo di una società scientifica è anche quello di dare consulenza organizzativa ai decisori politici, nell’interesse delle persone che soffrono di dolore cronico, oltre a formare e aggiornare i professionisti del mondo della salute. Il mio auspicio, come quello dei colleghi dei colleghi che mi hanno brillantemente preceduto, è che la medicina del dolore cresca e acquisisca il ruolo di specialità a sé stante che le spetta.»

L’organigramma dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore in carica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026

Accanto al prof. Fornasari lavoreranno, oltre al presidente uscente prof. Gabriele Finco:

il prof. Enrico Polati, Università di Verona, presidente eletto per il biennio successivo;

il prof Vittorio Schweiger, vicepresidente, Università di Verona;

la prof. Nuccia Puntillo, tesoriere, Università di Bari; il prof. Stefano Tamburin, segretario, Università di Verona.

E i consiglieri:

dott. Nicola Luxardo, Direttore Struttura Complessa Terapia del Dolore, ASL Città di Torino Ospedale Sperino Oftalmico,

la prof. Antonella Paladini, Università dell’Aquila,

il dott. Massimo Parolini, USL Sud Est Toscana,

la prof. Maria Beatrice Passavanti, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”,

il prof. Piercarlo Sarzi Puttini, Università degli Studi di Milano.

I Rappresentanti regionali saranno:

Abruzzo, Giada Baldascino Anestesista Rianimatore Algologo, Avezzano

Calabria, dott. Lucia Muraca, MMG, Catanzaro, Rete nazionale SIMG dolore e cure palliative

Campania, prof. Giovanni Iolascon, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

Emilia Romagna, dott. Antonio Gioia, Ospedale Bellaria, Bologna

Friuli Venezia Giulia, dott. Luca Miceli, Istituto Nazionale Tumori (CRO) IRCCS di Aviano (PN)

Lazio, dott. Riccardo Rinaldi, Direttore Centro SAMO, Roma

Liguria, dott. Enrico Cinque, ASL 4 Chiavarese

Lombardia, dott. Tiziana Nava, fisioterapista e posturologia Docente Universitario e Master

Marche, dott. Ismaela Bonfrate, infermiera, Ospedale di Fabriano

Molise, dott. Mariano Flocco, Direttore Hospice ASREM

Piemonte, dott. Edoardo Gentile, Ospedale di Ciriè

Puglia, dott. Mariateresa Giglio, Università di Bari

Sardegna, prof. Mario Musu, Università di Cagliari

Sicilia, dott. Marcello C. Romano, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo

Toscana, dott. Barbara Ganz, Ospedale Palagi, Firenze

Trentino Alto Adige, dott. Isacco Curto, APSS Trento

Umbria, dott. Gian Marco Petroni, AOSP Santa Maria di Terni

Veneto, dott. Mirko Filippetti, Università di Verona.

Il Consiglio direttivo e la sezione dei Rappresentanti regionali si avvalgono del supporto del Consiglio dei past president che seguono sempre le attività e riunioni dell’Associazione.