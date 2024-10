I consigli per stare bene, a “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

Dai malanni stagionali alle diete che non funzionano: i consigli per stare bene, al centro di “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

Cause e rimedi contro il gonfiore addominale, una problematica comune ma spesso trascurata. Ne parla il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina Interna dell’Università di Bari, ospite di Vira Carbone a “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 5 ottobre alle 10.30 su Rai 1. Il professor Andrea Bernetti, ordinario di Fisiatria presso l’Università del Salento, si soffermerà invece sui più comuni malanni stagionali con i consigli su come prevenirli. Il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, parlerà dei motivi per cui alcune diete non danno i risultati sperati e di come seguire un’alimentazione corretta. Il professor Giovanni Milito, docente di Chirurgia Generale all’Università Tor Vergata di Roma, darà, invece, suggerimenti pratici sul primo soccorso per problemi legati alle emorroidi. Il professor Fabrizio Dal Moro, ordinario di Urologia all’Università di Padova, discuterà delle soluzioni all’avanguardia per affrontare l’incontinenza, una condizione spesso sottovalutata. Il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini interverrà su tematiche legate alla scienza e all’innovazione. Il professor Giulio Maira, neurochirurgo presso l’Istituto Humanitas di Milano, parlerà di come prevenire e gestire i vuoti di memoria, una condizione che interessa sempre più persone con l’avanzare dell’età. La professoressa Daniela Chieffo, direttore dell’Unità Operativa di Psicologia Clinica al Policlinico Gemelli di Roma, esplorerà la connessione tra alimentazione e benessere psicologico, spiegando quali cibi possono migliorare l’umore.