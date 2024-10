Artrite idiopatica giovanile poliarticolare: proteine S100 possibili biomarcatori di risposta a cure

Livelli più bassi, al basale, delle proteine S100A8/9 e S100A12 potrebbero predire la risposta al trattamento con abatacept nell’artrite idiopatica giovanile poliarticolare

Razionale e disegno dello studio

Le proteine S100 sono collegate alla risposta ai trattamenti nei pazienti con malattie reumatiche, ricordano i ricercatori nell’introduzione allo studio.

Ad esempio, livelli elevati di S100A8/9 e S100A12 sono associati alla risposta al metotrexato (MTX) e agli anti-TNF.

Per determinare se queste proteine potessero servire come biomarcatori predittivi della risposta clinica ad abatacept tra i pazienti con pJIA, i ricercatori hanno eseguito un’analisi esplorativa utilizzando i dati di uno studio di fase 3, a braccio singolo, in aperto, internazionale, multicentrico, con endpoint farmacocinetico.

Nello studio originario, i pazienti di età compresa tra i 2 e i 17 anni con pJIA attiva che erano stati sottoposti a trattamento con abatacept per via sottocute sono stati reclutati da 50 siti dislocati in 12 Paesi diversi.

Abatacept è stato somministrato settimanalmente per 4 mesi, con un dosaggio basato sul peso corporeo. Dopo questo periodo, ai pazienti che dimostravano un miglioramento della malattia è stato offerto di continuare il trattamento per altri 20 mesi, mentre quelli con una risposta inadeguata al trattamento hanno continuato il trattamento con il farmaco per altri 3 mesi o l’hanno interrotto al mese 7 se gli endpoint non erano stati raggiunti.

Sono state valutate e utilizzate le variazioni dei livelli dei biomarcatori tra il basale e il mese 4 per predire gli outcome di malattia fino al mese 21. Per valutare i miglioramenti dell’attività di malattia sono stati utilizzati i criteri dell’American College of Rheumatology (ACR) per la JIA e il Juvenile Arthritis Disease Activity Score in 27 articolazioni (JADAS-27), utilizzando i valori della proteina C-reattiva.

La coorte complessiva comprendeva 219 pazienti, di cui 158 si sono detti disponibili all’analisi dei biomarcatori. Nella coorte dei biomarcatori, l’età media dei pazienti era di 11,37 anni, il 76,6% era di sesso femminile e la maggior parte dei pazienti era di etnia Caucasica (84,2%).

Risultati principali

I livelli sierici mediani di S100A8/9, S100A12 e CRP al basale erano rispettivamente di 3295,3 ng/mL, 176,5 ng/mL e 0,20 mg/l. Al mese 4, i livelli mediani di S100A8/9 sono scesi a 2602 ng/mL, S100A12 è aumentato a 188,4 ng/mL e la CRP è rimasta a 0,20 mg/dL.

Al mese 16, questi livelli erano pari, rispettivamente, a 2449 ng/mL, 161,3 ng/mL e 0,10 mg/dL.

I pazienti in trattamento con MTX (n=172) presentavano livelli più elevati, al basale, di S100A8/9 and S100A12 rispetto a quelli che assumevano solo abatacept (n=47), con l’osservazione di forti correlazioni tra i biomarcatori e i livelli di CRP (r = 0,91 e r = 0.64, rispettivamente, per S100A8/9; r = 0,52 per CRP e S100A12).

Livelli più bassi al basale di S100A8/9, S100A12 e CRP sono stati associati ad outcome clinici migliori. I pazienti con livelli più bassi di questi biomarcatori al basale si caratterizzavano per probabilità significativamente più elevate di raggiungere lo stato di malattia inattiva JIA-ACR e JIA-ACR100 a 4 e 16 mesi, con livelli più bassi di S100A8/9 che aumentavano le probabilità di raggiungimento di 9,1 volte a 4 mesi e di 5,4 volte a 16 mesi.

Tendenze simili sono state osservate per S100A12 e CRP. I pazienti con bassi livelli di biomarcatori al mese 4 avevano maggiori probabilità di ottenere risultati positivi al mese 16 e 21.

La combinazione di bassi livelli, al basale, di S100A8/9 o S100A12 con bassi livelli di CRP ha aumentato ulteriormente la probabilità di raggiungere lo stato di malattia inattiva JIA-ACR e JIA-ACR100 già al mese 3. Ad esempio, bassi livelli di S100A8/9 più bassi livelli di CRP al basale hanno aumentato la probabilità di raggiungere JIA-ACR100 di 6,9 volte. Questo potere predittivo è stato preservato nel tempo, indipendentemente dalla terapia MTX concomitante.

Complessivamente, le riduzioni di CRP dal basale al mese 4 sono state mantenute, mentre i livelli di S100A8/9 e S100A12 hanno mostrato un moderato aumento fino al mese 21.

Riassumendo

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso, tra i limiti metodologici dello studio, le ridotte dimensioni del campione di pazienti reclutato.

Ciò detto, in conclusione, dai dati raccolti è emerso che livelli, al basale, più bassi delle proteine S100A8/9 e S100A12 predicono una migliore risposta al trattamento con abatacept rispetto a livelli più alti e possono servire come biomarcatori predittivi precoci nella pJIA. La diminuzione dei livelli di questi biomarcatori, inoltre, può anche predire la risposta a lungo termine ad abatacept nella pJIA.

Nicola Casella

