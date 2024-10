Al via lavori per tunnel di trasporto sottomarino che passerà sotto il Canale di Panama

Iniziati i lavori di costruzione del primo tunnel di trasporto sottomarino che passerà sotto il Canale di Panama, un’importante impresa ingegneristica destinata alla linea 3 della metropolitana

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha ufficialmente iniziato i lavori di costruzione del primo tunnel di trasporto sottomarino che passerà sotto il Canale di Panama, un’importante impresa ingegneristica destinata alla linea 3 della metropolitana. Mulino ha colto l’occasione per congratularsi con i lavoratori che saranno alla macchina perforatrice per tunnel per 22 mesi, 65 metri sotto il fondale marino del Canale di Panama.

Il progetto, che è completato al 63%, avrà una sezione chiave che sarà lo scavo sotto il fondale marino della rotta interoceanica. Collegherà la provincia di Panama occidentale con la provincia di Panama, collegandosi con la linea 1 della metropolitana alla stazione di Albrook.

La macchina perforatrice per tunnel di Panama sarà lo strumento chiave per realizzare questo mega-progetto che migliorerà il sistema di trasporto nel paese centroamericano. L’escavatore, che utilizza componenti fabbricati in Germania, ha un diametro esterno di 13,5 metri e una lunghezza di 93 metri e scaverà e rivestirà 4,5 chilometri, passando sotto il canale di navigazione di Panama.

La costruzione della linea 3 della metropolitana, incluso il tunnel sottomarino, è progettata per offrire un trasporto pubblico più accessibile ed efficiente agli abitanti della parte occidentale di Panama. La linea 3 della metropolitana, che corre per 24,5 chilometri da Albrook nella capitale, trasporterà circa 160.000-200.000 passeggeri al giorno e nella sua prima fase avrà 12 stazioni situate in siti strategici, secondo i dati della Segreteria della metropolitana di Panama.