Al Teatro Belli prosegue TREND nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione

Fino al 17 novembre al Teatro Belli di Roma TREND nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione, rassegna ideata da Rodolfo di Giammarco

La ventitreesima edizione di Trend – Nuove Frontiere della scena britannica, in programma fino al 17 novembre 2024 presso il Teatro Belli, affronta temi centrali e urgenti come la violenza di genere e il ruolo della donna nella società contemporanea. Attraverso una selezione di testi che spaziano da autrici e autori emergenti a nomi affermati, il festival offre una prospettiva profonda e sfaccettata sulla condizione femminile, attraverso voci di donne forti e storie intense.

Dopo ISMENE/ANTIGONE (Pale Sister) di Colm Toìbìn, segue PLEASE, FEEL FREE TO SHARE di Rachel Causer, che esplora i confini della condivisione personale nell’era digitale.

Penelope Skinner in EIGENGRAU affronta le dinamiche di genere, mettendo in luce come le donne lottino per l’autonomia e l’autodeterminazione in un mondo dominato da stereotipi maschili; mentre in FUCKED riflette sulla vulnerabilità femminile e la rabbia repressa, che esplora il modo in cui le donne affrontano il dolore e il trauma.

FAITH HEALER di Brian Friel indaga il potere e la fede, mentre MEAT di Gillian Greer affronta le conseguenze della violenza sessuale. FOUR MINUTES TWELVE SECONDS di James Fritz esamina l’impatto delle immagini private nel mondo pubblico, e WILD SWIMMING di Marek Horn offre una prospettiva ironica sulle relazioni tra i sessi. BAGLADY di Frank McGuinness offre una riflessione intima e personale sulla marginalizzazione femminile, raccontando la storia di una donna che ha subìto una violenza familiare e cerca di elaborarne il trauma; LEOPARDS di Alys Metcalf esplora la fiducia e il tradimento, e LELA & CO. di Cordelia Lynn racconta la storia toccante di una giovane vittima di tratta.

Chiudono il festival MUM di Morgan Lloyd Malcolm, un’esplorazione sulla maternità e la perdita, e BARBABLU’ di Hattie Naylor, che rivisita il mito in chiave contemporanea, affrontando il tema dell’abuso di potere.

Un’edizione, quindi, che promette di scuotere e ispirare, invitando il pubblico a interrogarsi sulle ingiustizie e sulle sfide che le donne affrontano oggi.

Trend si conferma un osservatorio privilegiato per riflettere sulle questioni di genere, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e provocatoria.