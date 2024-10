Un cofanetto per l’anniversario dell’album di George Harrison “Living in the Material World”

Torna in una nuova suite “Living in the Material World”, il celebre secondo album solista di George Harrison dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970

Living in the Material World, il celebre secondo album solista di George Harrison dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970, ha recentemente compiuto 50 anni. Con testi che sottolineano il suo profondo interesse per temi spirituali, l’album è stato accolto calorosamente dal pubblico. Appena cinque settimane dopo l’uscita, nel maggio 1973, sia l’LP che il suo singolo “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” occupavano contemporaneamente i primi posti delle classifiche statunitensi degli album e dei singoli. Alla sua uscita, Rolling Stone lo descrisse come un “classico del pop”, un’opera che “si erge da sola come una dichiarazione di fede, miracolosa nella sua radiosità”.

L’album confermò il successo del precedente All Things Must Pass, il triplo LP in cima alle classifiche statunitensi all’inizio del 1971. Più tardi, nello stesso anno, George organizzò due storici concerti rock di beneficenza al Madison Square Garden di New York, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per i rifugiati del Bangladesh. L’album dal vivo Concert for Bangladesh, un altro triplo LP, divenne un trionfo commerciale e un bestseller globale, aggiudicandosi il prestigioso GRAMMY®Award come “Album dell’anno”.

Seguito con amore da Dhani e Olivia Harrison, Living in the Material World è stato oggi completamente remixato dai nastri originali prendendo la forma di una straordinaria suite di uscite per il suo 50° anniversario. Remixato da Paul Hicks, vincitore di tre GRAMMY® Award (Beatles, Rolling Stones, John Lennon), questo nuovo mix conferisce un miglioramento sonoro all’album con un sound più luminoso, ricco e dinamico che mai.

L’elenco completo delle tracce è riportato di seguito e il preordine è disponibile QUI

Il primo assaggio della raccolta si presenta sotto forma di una versione acustica di “Give Me Love (Give Me Peace On Earth) (Take 18)”, disponibile ora.

Ascolta “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” (Take 18)” in versione acustica QUI

Guarda il video di “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” (Take 18)” QUI

Disponibile dal 15 novembre per Dark Horse Records/BMG, Living in the Material World 50th Anniversary Edition sarà disponibile in diversi formati fisici e digitali, tra cui una edizione Box Set Super Deluxe: