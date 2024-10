Tendenze nozze: divertimento e colore ridisegnano l’eleganza degli sposi

Tendenza nozze: le novità del mondo wedding tornano protagoniste al Palazzo dei Congressi dal 24 al 27 ottobre con RomaSposa, il Salone Internazionale della Sposa

Trasformare un giorno speciale in un ricordo indelebile, a testimonianza di un per sempre che resta nella memoria degli sposi e dei suoi ospiti… anche a quattro zampe. Le novità del settore wedding non smettono mai di sorprendere e per scoprire le nuove tendenze e pianificare la propria cerimonia nuziale torna nella Capitale – dal 24 al 27 ottobre, a Palazzo dei Congressi – RomaSposa, il Salone Internazionale della Sposa che quest’anno festeggia la sua storia di successo con la sessantesima edizione.

L’evento è, per i futuri sposi e tutti gli amanti del settore, il più atteso del calendario fieristico perché è l’occasione per conoscere e selezionare i migliori fornitori in soli quattro giorni: in mostra tante soluzioni di location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, gioielli e fedi nuziali, musica, acconciatura e make-up, foto, autonoleggi e viaggi di nozze, presentate da 300 espositori con oltre 2000 brand dedicati al giorno del sì e rappresentanti di 15 settori merceologici. La fiera del matrimonio di Roma è un’opportunità per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati, in un viaggio a 360° nel mondo del wedding.

Ricco anche per l’edizione 2024 il calendario di sfilate che permetterà ai visitatori di vedere indossati in passerella abiti realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli sia per gli sposi sia da cerimonia. Negli stessi giorni sempre a Palazzo dei Congressi anche l’appuntamento riservato agli operatori del settore BMII – Borsa del Matrimonio in Italia, il miglior osservatorio del fenomeno wedding tourism che vede l’Italia tra i principali marketplace. Ospiti degli organizzatori per i due giorni di workshop, il 25 e 26 ottobre, 60 buyer provenienti da tutto il mondo per scoprire le migliori soluzioni legate al mondo delle nozze made in Italy.

Bridal look, non solo bianco e abiti trasformabili per godersi ogni momento della festa

Le proposte per la regina delle nozze sono sempre variegate perché l’abito è espressione della personalità della sposa e ogni modello indossato ha sempre uno suo stile unico. Nonostante il fascino della principessa non tramonti mai, molti abiti da sposa per il 2025 abbracciano la semplicità, con silhouette pulite e tessuti eleganti come il mikado, che esaltano la bellezza di chi la indossa. Voglia di praticità e divertimento senza sacrificare lo stile stanno facendo crescere la domanda e la proposta di soluzioni dual dress e componibili: largo allora a body, crop top, maniche o sopragonne staccabili che permettono di trasformare l’abito wow della cerimonia in un look più adatto per il ricevimento e per la festa con amici e parenti. Dopo anni di dominazione degli abiti senza maniche e a cuore, le spose oggi stanno riscoprendo la versatilità delle maniche staccabili (come omerali, a sbuffo o a farfalla) che offrono diverse opzioni di stile, diventando un dettaglio aggiuntivo. Per i ricevimenti e le feste post-matrimonio spesso si opta per un cambio d’abito, con un look da festa: i modelli diventano più audaci e divertenti, con opzioni come abiti trasparenti, due pezzi e abiti con paillettes.

Un tocco di glamour e personalità viene aggiunto da dettagli intricati, come ricami, perline, fiori tridimensionali e fiocchi. Non solo bianco per la sposa, sono molte le tonalità proposte per chi vuole spiccare e per un contrasto giocoso e originale anche gli abiti candidi sono spesso presentati con dettagli dai colori intensi, come il viola, il verde smeraldo e il nero, con ogni look corredato dall’accessorio giusto. Per le spose più eteree linee scivolate in tulle o chiffon mentre le linee sensuali a sirena sono ideali per chi sceglie di essere più audace, sempre con tessuti ricercati ed elasticizzati che rendono la sposa comunque comoda di muoversi.

Lavorazioni artigianali, idee originali e innovative rendono unico ogni singolo elemento del matrimonio

Una delle tendenze chiave per le nozze 2025 è il ritorno a uno stile più intimo e minimalista, concentrandosi sui dettagli che devono essere unici e personalizzati. Un’accortezza da cui non sfuggono le fedi nuziali che, grazie a lavorazioni e idee ricercate, si distinguono dalle classiche per nuove colorazioni e raffigurando immagini evocative, come il mappamondo. Legate al tema viaggio anche molte proposte per partecipazioni e grafiche che abbinano al tema o al colore dell’evento coordinati di grande pregio e originalità, esaltando la maestria dell’artigiano. Anche gli sposi possono diventare artigiani e partecipare attivamente alla creazione del simbolo del loro amore eterno, realizzando le fedi nuziali con le proprie mani: questo processo permette di dare vita a un oggetto unico non solo per il design ma per l’esperienza emotiva che accompagna la sua creazione, un simbolo di unione eterna che si carica ancor più di significato poiché frutto di un momento intimo e personale. La fede è così unica e grazie alle mani di chi la crea e la indossa.

Dog sitting, l’ospite speciale protagonista nel giorno più bello con i propri padroni

Sempre più richiesti per i matrimoni sono soluzioni esclusive per gli amici a quattro zampe: dal servizio fotografico esclusivamente dedicato al proprio cucciolo (per rivivere l’intera giornata attraverso i suoi occhi) alla personalizzazione dell’accessorio sartoriale o floreale, da abbinare in base allo stile e alla nuance dell’evento. Occhio poi al kit di benvenuto su misura, con all’interno biscottini adatti a ogni esigenza e giochi pensati in base alla razza, oltre alla realizzazione del Dog Bar, un angolo di relax e prelibatezze pensato anche per i palati più “esigenti”, da allestire in base al tema del proprio matrimonio. E per arrivare alle nozze non poteva mancare il servizio Taxi Dog, che si occupa in piena sicurezza di tutti gli spostamenti del cucciolo durante la giornata, proposto quest’anno per la prima volta a RomaSposa insieme ad altre soluzioni per gli amici a quattro zampe, tra collari e accessori da cerimonia.

Wed Academy, tante novità di stile per il rito nuziale

Torna anche nel 2024 l’area dedicata alla Wed Academy, con creazioni innovative per un matrimonio unico e ricercato, un laboratorio di idee dove professionisti e artisti del mondo delle nozze accompagnano gli sposi alla scoperta di tutto il potenziale immaginabile per il giorno del sì in una vera e propria accademia di stile dedicata al rito nuziale.

“RomaSposa è un appuntamento che da sempre attira altissima partecipazione da parte di pubblico e operatori del settore per l’alta qualità e grande professionalità dei servizi offerti per il giorno delle nozze – sottolinea il Presidente Ottorino Duratorre. In mostra alla 60a edizione saranno le proposte dei migliori rappresentanti dei diversi settori merceologici che compongono il mondo wedding. La Roma Bridal Fashion Week, l’evento nell’evento di RomaSposa, permetterà ai visitatori di assistere a una sfilata ogni ora e ogni giorno, vedendo indossati abiti di altissima sartorialità e originalità, vanto della tradizione dell’ingegno Made in Italy che tutto il mondo ci riconosce”.

ROMASPOSA 2024

Dal 24 al 27 ottobre

Palazzo dei Congressi – Roma EUR

Orari di apertura e prezzi: giovedì e venerdì, dalle 15 alle 20, euro 7;

sabato e domenica, dalle 10 alle 20, euro 10