Oggi su Rai 2 al via “Il Palio d’Italia – Il viaggio”

Da oggi pomeriggio su Rai 2 al via “Il Palio d’Italia – Il viaggio”. Alla scoperta del palio più bello d’Italia: le anticipazioni

In partenza “Il Palio d’Italia – Il viaggio”, il nuovo programma in 11 puntate condotto da Angela Rafanelli, per scoprire e raccontare i palii, le giostre, le contese, le rievocazioni storiche che da sempre animano la vita di molti borghi italiani, in onda da domenica 6 ottobre alle 14.00 su Rai 2.

Attraverso le testimonianze di esperti, storici, artigiani, artisti, guide del luogo, sarti, cuoche, contradaioli, si vivrà la grande festa che coinvolge, per alcuni giorni l’anno, un intero paese. I borghi protagonisti saranno dieci e alla conclusione del viaggio tra rievocazioni storiche, giostre a cavallo, duelli e tornei, animato dalle magiche atmosfere della tradizione millenaria italiana, nell’ultima puntata, ci sarà la proclamazione del palio più bello d’Italia.

Il primo appuntamento è dedicato a Sansepolcro (Arezzo), in Toscana: nella Valtiberina, ai piedi dell’Appennino, si apre un vero anfiteatro naturale, delimitato da una parte dall’Alpe della Luna e dall’altra dalle colline della vicina Umbria e dai monti dell’Aretino. Qui sorge Sansepolcro, dove si svolge il Palio della Balestra: i balestrieri di Gubbio e quelli di Sansepolcro si sfidano in una disputa che si tramanda fin dal Medioevo.

“Il Palio d’Italia – il viaggio”, condotto da Angela Rafanelli, è una produzione Stand by me, a cura di Francesco Sturlese, per Direzione intrattenimento Day Time Rai. Un programma di Giuseppe Bosin, scritto con Angela Rafanelli, Simona Iannicelli, Olimpia Sales e con Francesca Frizzi. Produttore esecutivo Stand by me Fabrizio Forner. Regia di Jovica Nonković. Delegata Rai Sonia Marcantuono.