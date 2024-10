Nulla Die riporta in libreria “Barricate” di Catena Cancilleri

Catena Cancilleri nata nel 1974, siciliana, vive a Parma dove lavora come educatrice: Nulla Die riporta in libreria il suo “Barricate”

Quando si parla di mafia e di antimafia infiniti sono gli elementi che si contrappongono. Ed è come un “gioco” di luci e ombre in cui ciascun elemento lavora per scardinare le barricate dell’altro. Sono barricate invisibili, non percettibili a occhio nudo, eppure così reali. Reali come ciascun personaggio che, proprio perché barricato nella propria trincea, lotta quotidianamente per affermare i propri principi, le proprie idee…

Catena Cancilleri nata nel 1974, siciliana, vive a Parma dove lavora come educatrice. Laureata in Filosofia, ha esordito con il saggio Andrea Camilleri e il romanzo storico in Italia: a proposito de “Il re di Girgenti” (Tracce, 2005). Per Nulla die ha pubblicato la silloge di racconti brevi Di famigghia.