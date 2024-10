MonteNapoleone District celebra la 15° edizione de “La Vendemmia”. Dal 7 al 13 ottobre il Quadrilatero inaugurerà la stagione autunnale con l’evento che ne esalta il fascino e l’unicità

Dal 7 al 13 ottobre andrà in scena “La Vendemmia di MonteNapoleone”, iniziativa che inaugura la stagione autunnale meneghina, ideata e realizzata da MonteNapoleone District con l’obiettivo di promuovere l’unione di due grandi eccellenze: i marchi globali del lusso e le più prestigiose cantine nazionali e internazionali, con la partecipazione dei migliori ristoranti e degli hotel 5 stelle lusso della città.

Il Quadrilatero della Moda milanese si animerà per un’intera settimana grazie ad un ricco calendario di eventi, esperienze enogastronomiche uniche e allestimenti scenografici, realizzati per l’occasione dall’event designer Vincenzo Dascanio. Quest’anno, infatti, il naturale fascino del distretto sarà impreziosito da portali e archi realizzati con edere, acini d’uva ed elementi decorativi tematici, quali botti, ceste e cassette in legno, che creeranno un’atmosfera festosa e raffinata da via Montenapoleone a via della Spiga, passando per via Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, San Pietro all’Orto Bagutta e Gesù.

Giunta alla 15° edizione, “La Vendemmia di MonteNapoleone” è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia e La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. La manifestazione è inoltre sostenuta in qualità di sponsor da Emirates, Tannico, Vontobel Wealth Management e da Valverde, acqua ufficiale de “La Vendemmia”.

Tra le novità in programma, una lounge per gli ospiti di MonteNapoleone District presso Casa Conte, l’appartamento di design contemporaneo all’interno di Palazzo Melzi di Cusano in Via MonteNapoleone 18. La kermesse sarà inaugurata martedì 8 ottobre da una lectio sulla convivialità tenuta da Samuele Briatore, Presidente e Fondatore dell’Accademia Italiana Galateo e Buone Maniere, presso l’Hotel Principe di Savoia. A seguire uno degli appuntamenti più attesi della settimana: l’asta benefica “ITALIAN MASTERS” battuta da Christie’s nella splendida sala dei cristalli, che conferma l’impegno solidale di MonteNapoleone District e festeggia la partnership decennale con Fondazione Dynamo Camp. I proventi della vendita dei 29 lotti, composti da pregiate bottiglie appartenenti al Comitato Grandi Cru d’Italia, storiche e da collezione, contribuiranno alla realizzazione della sessione di Terapia Ricreativa organizzata da Dynamo Camp nel periodo natalizio, per famiglie con figli affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare.

Inoltre, anche quest’anno si rafforza l’essenza dell’iniziativa estendendosi con spirito inclusivo oltre il perimetro del Quadrilatero: oltre 20 ristoranti proporranno per tutta la settimana menu speciali “La Vendemmia”, al costo di 35 Euro per il pranzo e 70 Euro per la cena, offrendo un’opportunità unica per assaporare le creazioni culinarie esclusive dei migliori chef della città e abbinarle a vini selezionati con cura.

Giovedì 10 ottobre, dalle 19 fino alle 21.30, le boutique del distretto accoglieranno, su invito, i loro ospiti per una shopping experience arricchita da degustazioni ricercate, con anche la possibilità di acquistare le prestigiose etichette esposte sulle vetrine via QRCode direttamente sulla piattaforma di Tannico, l’enoteca con la più ampia e attenta selezione di vini italiani al mondo con circa 12.000 referenze di 2.500 diverse cantine. Infine, venerdì 11 ottobre si terrà al Four Seasons Hotel il wine tasting “Solo per veri intenditori”, che includerà oltre 30 dei migliori vini selezionati dai Soci del Comitato Grandi Cru d’Italia.

Per garantire un’esperienza di shopping in sicurezza, per tutta la settimana di Vendemmia l’Associazione attiverà un servizio di sorveglianza privata integrativa giorno e notte.