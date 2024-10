L’ultimo saluto di Jovanotti a Sammy Basso: “Difficile incontrare qualcuno più vivo”

Sui social il dispiacere di Jovanotti per la scomparsa di Sammy Basso: “Mi ricordo quando ti presi in braccio davanti al pubblico del concerto”

“Era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro. Quando veniva ai miei concerti era una festa”: sono alcune delle parole con cui Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti commenta la morte di Sammy Basso, il 28enne conosciuto per essere il più longevo malato di progeria al mondo. In un messaggio pubblicato sui social, Jovanotti di Basso ricorda “l’intelligenza, la passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humor formidabile e la sua mente colorata“.

Jovanotti ricorda che si erano sentiti, alcuni giorni fa, per vedersi prossimamente. “Ciao piccolo grande Sammy, mi ricordo quando ti presi in braccio di fronte alla spiaggia piena di tutta quella gente e fu come se sul palco con me fosse apparso Elvis Presley, tutti quei sorrisi oggi ti accompagnano. Un abbraccio ai suoi familiari e ai suoi amici che in questi anni sono stati la sua forza e lui la loro”.

