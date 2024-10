Linea Verde stamani su Rai 1 è fra le province di Pavia, Vercelli e Novara

Un viaggio in Lombardia e Piemonte, fra le province di Pavia, Vercelli e Novara. Lo percorrono Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi nel nuovo appuntamento con “Linea Verde”, in onda domenica 6 ottobre alle 12.20 su Rai 1. Filo conduttore della puntata il riso, il cereale più diffuso al mondo, ma che in Italia trova la sua più alta espressione, con una produzione importante sia dal punto di vista della quantità che, soprattutto, della qualità. Si parte da Vigevano, dalle magnifiche cornici del Castello Visconteo Sforzesco e dell’attigua Piazza Ducale.

Si prosegue visitando una risaia nel pieno periodo di raccolta, una tipica riseria che il riso lo lavora e lo confeziona, le sponde del Ticino con il suo Parco Naturale e la città di Mortara per la tradizionale lavorazione della carne d’oca. Si va, inoltre, alla scoperta dell’Abbazia e del borgo di Morimondo, dei centri ricerche sul riso, della Borsa mercato e contrattazioni del riso stesso e a lezione di risotto dal grande chef Sergio Barzetti, beniamino di Rai 1. Infine si arriva, in bicicletta e in canoa, nel cuore della Lomellina, per un racconto storico e naturalistico. Gran finale con la Confraternita del Risotto, per celebrare tutti insieme questa grande eccellenza italiana.