La sesta stagione di “9-1-1” e “911 Lone Star” stasera su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 in prima visione “9-1-1”, sesta stagione e a seguire “9-1-1”, la quarta stagione: la trama degli episodi

Continua, domenica 6 ottobre, in prima visione, su Rai 2 alle 21.00, la sesta stagione di “9-1-1” che racconta le imprese di soccorso dei vigili del fuoco, dei paramedici e degli agenti di polizia di Los Angeles che rispondono al numero d’emergenza 911.

Nell’episodio intitolato “Istinto animale”, la squadra corre in soccorso di un birdwatcher rimasto intrappolato sotto un albero. Mentre Chimney si deve prendere cura di un guidatore ubriaco, Maddie cerca di proteggere una madre e la sua giovane figlia da un padre violento. Nel frattempo, Eddie coglie Christopher in fallo e quando Buck inizia ad aprirsi a nuove possibilità immediatamente riceve un’interessante proposta da una ex. Con Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Hewitt e Oliver Stark.

A seguire, alle 21.50, in prima visione, la quarta stagione dello spin-off della serie “911 Lone Star” con l’episodio intitolato “Abbandonato”, in cui mentre Owen indossa una cimice dell’FBI per il suo appuntamento con O’Brien, gli Honor Dogs interrompono l’incontro facendo sapere che c’è un infiltrato in mezzo a loro. Un TK frenetico cerca disperatamente Carlos tenuto prigioniero. Con Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Jim Parrack.