La promessa di Valditara: una scuola a memoria di Sammy Basso

“Una scuola a memoria di Sammy Basso”: la promessa di Valditara da Pontida. Parole commosse anche dalla premier Giorgia Meloni: “Un esempio straordinario di coraggio e positività”

“Dedico un ricordo commosso a Sammy Basso. Vorrei intitolare una scuola a questo splendido ragazzo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dal palco del raduno della Lega a Pontida. Più tardi, il ministro dedica un ricordo al giovane affetto da progeria e scomparso a 28 anni, dai suoi profili social, ribadendo il suo impegno, annunciato da Pontida.

“Sammy Basso, scomparso all’improvviso a 28 anni: una persona meravigliosa che ha dedicato la sua esistenza all’amore per lo studio, alla ricerca, alla lotta contro la grave e rarissima patologia che lo affliggeva dalla nascita, la progeria”, scrive il ministro dell’Istruzione. “Nonostante le sue condizioni di salute- prosegue- Sammy è stato un esempio per tutti i malati, per i portatori di disabilità e in generale per tutte le persone grazie al suo entusiasmo, alla sua voglia di vivere, al suo desiderio di perseguire e realizzare i suoi sogni. Due lauree, l’avvio della carriera come ricercatore, era anche uno scrittore e ha animato moltissimi eventi per la divulgazione della scienza e per attività benefiche. Colto, determinato, sempre sorridente: è stato l’emblema del valore dell’istruzione, che gli ha permesso di coronare il sogno di divenire scienziato. Sammy è la dimostrazione vivente che la scuola e lo studio possono offrire a ognuno di noi una possibilità di autorealizzazione, riscatto, progettazione del futuro. È mia intenzione attivarmi affinché sia dedicata una scuola alla sua memoria: Sammy continuerà a vivere nel ricordo di tutti”.

MELONI: “IL SUO IMPEGNO PER LA RICERCA RIMARRÀ UN MODELLO DA SEGUIRE”

“Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d’animo può superare qualsiasi ostacolo”. Lo scrive in un post su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri- prosegue Meloni- rimarranno per sempre un modello da seguire. Sammy ha mostrato a tutti noi cosa significa vivere con passione e determinazione, senza mai perdere la gioia e la voglia di lottare. Continuerai a essere una luce che brilla nel cuore di tutti noi. A Dio Sammy”.