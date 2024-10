Jarliama torna a farci scatenare con il singolo “Ssswing!”

Jarliama, la cantautrice messicana dal talento innato e dalla voce calda e avvolgente, riconferma la sua versatilità con “Ssswing!” (Mendaki Publishing)

Il dancefloor è pronto ad accendersi di nuove vibes grazie a Jarliama, la cantautrice messicana che sta rivoluzionando la scena musicale internazionale con il suo stile unico e la sua voce inconfondibile. Dopo aver conquistato il pubblico con hit come “Move Shake”, “Boom Shakalaka”, “TikTok” e “Wousha”, Jarliama riconferma la sua versatilità con “Ssswing!” (Mendaki Publishing), una vera e propria celebrazione dei ritmi anni ’70, che coniuga la spensieratezza dello swing con i ritmi elettro-dance contemporanei.

Ascolta su Spotify.

“Ssswing!” celebra le atmosfere uniche delle piste da ballo di un’epoca in cui la musica e la danza erano il centro, il cuore pulsante, della vita sociale. Jarliama, con il talento ed il carisma che l’hanno resa la regina delle discoteche italiane e internazionali di questo 2024, riporta in auge un genere quasi dimenticato, ma che un tempo faceva ballare e divertire intere generazioni. “Ssswing!” è un inno alla leggerezza, a lasciarsi trascinare dal ritmo per tornare a sentire e a vivere la musica con il corpo e con lo spirito.

«Ho scritto questo brano guardando una gara di ballo swing – racconta l’artista –. Sentivo un’energia incredibile attraversare ogni cellula del mio corpo e ho capito quanto oggi ne abbiamo bisogno! Volevo creare qualcosa che non solo facesse ricordare quei tempi, ma che potesse arrivare anche alle nuove generazioni con una vibrazione moderna, qualcosa che facesse ballare tutti, senza eccezioni.»

Con la sua voce calda e avvolgente e un’interpretazione fresca e accattivante, Jarliama riesce a fondere passato e presente in un sound irresistibile. “Ssswing!”, grazie ai suoi ritmi contagiosi e ad un ritornello trascinante – «Down, down, down, then I jumped… Sssswiinggggg!» -, diventa impossibile da dimenticare. Il testo riflette l’idea di riprendere in mano la propria vita attraverso il ballo e la musica, lasciando che i problemi e le preoccupazioni si dissolvano, come racchiuso nel verso «The music took over, my body swayed. My worries and troubles just melted away» («La musica ha preso il sopravvento, il mio corpo ha ondeggiato. Le mie preoccupazioni e i miei problemi si sono semplicemente sciolti»).

In “Ssswing!”, il passato non è solo un ricordo nostalgico, ma una forza trainante che, con l’aiuto di sonorità contemporanee, si rinnova e torna per far parte del presente. Jarliama riesce a restituire all’ascoltatore l’energia pura di un’epoca che molti hanno chiuso in un cassetto dell’anima, ma che ha ancora molto da dire. Questa traccia non si configura unicamente come una celebrazione di ciò che è stato, ma si presenta come una vera e propria rinascita di un genere che torna a far battere i cuori sulle piste da ballo di tutto il mondo.

Chiunque la ascolti, viene istantaneamente catapultato in un mondo in cui la musica è sinonimo di libertà, di gioia e di espressione autentica di sé. Il ritornello diventa il grido di una generazione che vuole ritrovare la spensieratezza, anche solo per il tempo di una canzone. È un viaggio attraverso suoni che fanno sentire vivi, che invitano a lasciarsi trasportare e a perdere la cognizione del tempo, solo per ritrovarsi in un’energia condivisa.

Vivere il presente senza dimenticare la bellezza del passato: un richiamo a riconoscere il valore di ciò che ci ha preceduto, mantenendo vivo il ricordo delle sonorità che hanno segnato intere epoche. Jarliama, con questa release, conferma ancora una volta di saper regalare un’esperienza musicale che trascende le mode e i tempi, facendo ballare tutti in nome di una leggerezza che non va intesa come superficialità, ma come una preziosa via per ritrovare se stessi e riscoprire il mondo con occhi nuovi.

Jarliama non si ferma solo alla musica. La sua personalità carismatica emerge anche nel videoclip ufficiale di “Ssswing!”, che, diretto da Riccardo Mocci e Katiuscia Sias, vede la partecipazione dei Babalula Cagliari Swing Dancer – protagonisti della copertina del singolo -, una coppia di ballerini professionisti che interpreta alla perfezione l’energia e l’accezione del brano. Il video, colorato e dinamico, è un omaggio visivo al ballo swing, e mostra come il passato possa ancora essere attuale e rilevante.

Guarda il video.

Dopo aver dimostrato una versatilità musicale che sfiora abilmente tutte le sfumature della dance e dell’elettronica, Jarliama si è affermata come una delle artiste più fresche e promettenti della scena musicale. Con le sue precedenti hit inserite nelle celebri compilation come Hit Mania Dance Estate 2024 e Summer On Dance Vol.2, ha dimostrato di saper abbracciare generi differenti, portando sempre una ventata di originalità e grinta.

“Ssswing!” rappresenta a tutti gli effetti un ulteriore slancio nella sua carriera artistica. È un pezzo che riesce a catturare l’energia vitale della pista da ballo, ma al tempo stesso contiene un messaggio profondo: quello di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e di ritrovare la gioia di vivere attraverso la musica.

Con “Ssswing!”, Jarliama non si limita a celebrare le radici dello swing, ma ne propone una rilettura in chiave contemporanea, confermando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra passato e presente. Un’artista in costante evoluzione, pronta a lasciare un segno indelebile sulla scena musicale internazionale.

Biografia.

Jarliama, precedentemente nota come River, è una cantautrice messicana dal talento innato e dalla voce calda e avvolgente. Nata e cresciuta nella vivace Città del Messico, fin da bambina ha dimostrato una profonda passione ed un’incredibile attitudine per la musica. Le sue prime esibizioni si svolgono nelle chiese locali, in cui la sua vocalità unica ed il suo carisma iniziano a farsi notare, catturando subito l’attenzione del pubblico. Insieme al fratello Fernando, l’artista dà vita al duo River&Lopez, una collaborazione frutto di una grande sinergia che combina energia, talento e passione, imponendosi immediatamente come una forza travolgente nella scena internazionale. La versatilità artistica di Jarliama si riflette nel suo amore per una vasta gamma di generi: dal reggaeton al latin-pop, passando per l’EDM, l’Electro Swing, le ballad, fino ad arrivare alla progressive house. I suoi brani fondono le sonorità coinvolgenti dell’America Latina all’eleganza elettronica della musica dance, dando vita ad un’esperienza sonora unica e sofisticata, capace di affascinare e coinvolgere il pubblico a livello globale.