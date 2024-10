Guido Elle in radio e in digitale con “Tra le nuvole”

Da Guido Elle un brano pop-rock dal ritmo incalzante dove sonorità acustico-elettroniche, sostenute dalle immancabili chitarre, raccontano la necessità del “non pensiero”

Quando mancano le risposte, o quelle che si hanno non sono quelle desiderate, c’è un istinto che ci porta a mettere in stand by la mente; un vaccino contro l’ignoto che bilancia i suoi effetti salvifici tra la ricerca del senso del mondo e l’inesorabilità del tempo.

“Tra le nuvole” è il nuovo singolo di Guido Elle, in uscita sui digital store e in rotazione radiofonica, che anticipa “Duepuntozero”, il secondo album di inediti del cantautore romano in uscita per l’etichetta Hobo Records.

Ascolta Tra le nuvole sugli store digitali: https://ffm.to/y1yb9ea



Un brano pop-rock dal ritmo incalzante dove sonorità acustico-elettroniche, sostenute dalle immancabili chitarre, raccontano la necessità del “non pensiero”, anestetizzando i dubbi e le incertezze del vivere attraverso la libertà di lasciare con leggerezza la testa tra le nuvole.

“Ho sempre un senso di smarrimento nell’analizzare il tempo, e la strada mi sembra ancor più smarrita quando percepisco effettivamente il trascorrere degli anni – dice Guido Elle. Ma non è tanto la sua inesorabilità a pormi all’angolo, quanto piuttosto la velocità con cui scorre il fiume della vita. Ma poi, alla fine, penso di non volerci pensare e mi rassereno ibernando i pensieri con la testa distratta nella leggerezza delle nuvole…”

Brano prodotto ed arrangiato da Guido Elle e Moreno Viglione con il quale è stata curata anche la produzione e l’arrangiamento di tutto l’album in uscita per Hobo Records.