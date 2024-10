Festival letterari: in arrivo la prima edizione di “Raccontaci Chatillon”

La prima edizione dell’iniziativa letteraria “Raccontaci Chatillon” si svolgerà nell’ambito della seconda edizione del Festival “MIELivres” dal 18 al 20 ottobre

L’Edizioni Pedrini e il “Gruppo Cultura” in collaborazione con il Comune di Chatillon(Ao), presenta la prima edizione dell’iniziativa letteraria “Raccontaci Chatillon”. Si svolgerà nell’ambito della seconda edizione del Festival “MIELivres”, in cartellone da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024. La kermesse invita tutti gli appassionati di scrittura – residenti e non – a cimentarsi nella creazione di opere inedite ambientate nel comune di Chatillon e nelle sue frazioni. Saranno accettati racconti brevi, novelle, fiabe, romanzi, poesie e testi di avventura appartenenti ai vari generi letterari, tra cui storico, gotico, per ragazzi, giallo, ambientale e fantasy. L’obiettivo principale è quello di stimolare la produzione letteraria legata al territorio, promuovendo la conoscenza di Chatillon attraverso descrizioni che ne riflettano l’anima storica e contemporanea. L’iniziativa non è un concorso, ma un’opportunità per diffondere opere inedite, incoraggiando la lettura, anche di gruppo, rafforzando il legame tra cultura e territorio. La partecipazione è rivolta a tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dall’età (per i minori è richiesta la delega dei genitori). Gli autori – esordienti o affermati – possono presentare un solo elaborato inedito, scritto in italiano o francese, rispettando le seguenti indicazioni: lunghezza minima 4000 battute, massima 12000 (spazi e punteggiatura inclusi). Per le poesie il limite è 25 righe. Gli elaborati debbono essere inviati esclusivamente in formato digitale d.o.c. con corpo 12. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione deve essere effettuata inviando una mail all’indirizzo info@comune.chatillon.ao.it entro e non oltre il 5 settembre 2024. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il comune di Chatillon al numero 0166560627 o via mail a commercio@comune.chatillon.ao.it. Il regolamento completo è disponibile sul sito del Comune. Gli elaborati ritenuti idonei verranno pubblicati in un libro curato dalle Edizioni Pedrini, senza alcun costo per gli autori. A tutti i partecipanti sarà offerta una copia omaggio del volume durante il Festival MIELivres (18- 20 ottobre), un’occasione per celebrare la letteratura e il territorio di Chatillon.