Dolore cronico nel Parkinson: revisione della letteratura fa il punto

Una revisione sistematica della letteratura pubblicata su Pain Practice ha esaminato il dolore cronico nei pazienti con malattia di Parkinson (PD), la sua localizzazione e le caratteristiche, evidenziando che è un problema multifattoriale e molto diffuso e che la regione dolorante maggiormente segnalata dai pazienti è la colonna lombare.

La malattia di Parkinson è una malattia neurologica progressiva che colpisce l’1% della popolazione sopra i 50 anni. I classici sintomi motori includono bradicinesia, rigidità, instabilità posturale e tremore a riposo. Tra i sintomi non motori ci sono disturbi neuropsichiatrici, disturbi del sonno, disfunzioni autonomiche e alcuni disturbi sensoriali.

Il dolore è stato segnalato sin dalle prime descrizioni della malattia e può precedere o seguire i sintomi motori. I disturbi sensoriali primari sono descritti dal 40 al 50% dei pazienti e comprendono intorpidimento, formicolio, bruciore, freddo, caldo e dolore. La maggior parte del dolore ricorrente è dolore nell’arto interessato per più tempo dai sintomi motori, riferito da circa il 30-50% dei pazienti.

Per la sua valutazione vengono utilizzate alcune scale del dolore molto note: la scala analogica visiva (VAS), la scala numerica visiva (VNS) e la scala del dolore rappresentata dalle espressioni facciali, che sono strumenti unidimensionali per quantificare l’intensità e la gravità del dolore. D’altro canto, gli strumenti multidimensionali misurano le dimensioni del dolore che coinvolgono aspetti sensoriali-discriminativi e affettivo-emotivi. Uno strumento multidimensionale molto popolare per quantificare il dolore è il questionario McGill.

Sebbene sia stato fatto riferimento a livello internazionale e utilizzato nella pratica clinica, il questionario McGill è stato scarsamente esplorato per studiare il dolore nel PD. Quindi, questo studio mirava a caratterizzare il dolore nei pazienti PD assistiti da un servizio ambulatoriale specializzato.

È stata condotta una revisione sistematica della letteratura seguendo le raccomandazioni MOOSE. Sono stati inclusi studi osservazionali che riportavano dolore nei pazienti con PD.

Non sono state applicate restrizioni temporali, ma sono stati presi in considerazione studi in portoghese, spagnolo e inglese. La ricerca è stata eseguita nei database PubMed, LILACS e SciELO.

Si tratta di uno studio osservazionale analitico sviluppato dal Pro-Parkinson’s Program, Clinicas Hospital, Federal University of Pernambuco, che è un punto di riferimento nello Stato di Pernambuco per i pazienti con PD. Il campione in studio, ottenuto tra luglio e agosto 2011, era composto da individui con diagnosi clinica di PD. Il servizio ha una periodicità settimanale che consente il reclutamento dei pazienti una volta alla settimana.

Il campione era composto da 24 individui, 17 maschi e 7 femmine, di età compresa tra 42 e 50 anni (media=64,3) e 48 e 66 anni (media=58,7), rispettivamente.

Durante il periodo di studio, gli individui invitati di entrambi i sessi, che hanno segnalato dolore e hanno accettato formalmente di partecipare allo studio dopo aver firmato il Free and Informed Consent Term (FICT), sono stati sottoposti al Mini Mental State Examination (MMSE) e hanno presentato un livello comunicativo e cognitivo soddisfacente per lo studio.

I pazienti con PD di gravità I, II, III o IV, secondo la versione originale della scala Hoehn e Yahr, hanno risposto alla versione brasiliana del questionario sul dolore McGill. Questi pazienti sono stati valutati anche in base al sintomo predominante. Per questo, i punteggi della Unified PD Rating Scale (UPDRS) sono stati considerati come segue: sono stati confrontati i punteggi delle domande 20 (tremore a riposo) e 22 (rigidità); se la domanda 20 aveva il punteggio più alto, l’individuo era incluso nel gruppo “tremante”; se la domanda 22 aveva il punteggio più alto, il paziente era incluso nel gruppo “rigido/acinetico”; tuttavia, se i punteggi di entrambe le domande erano uguali o se la differenza era di solo 1 punto, i pazienti erano inclusi nel gruppo “misto”.

Dopo l’analisi della distribuzione dei dati, sono stati utilizzati test statistici non parametrici. I test di Friedman e Kendall sono stati utilizzati per confrontare le medie accoppiate di più di due gruppi. Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per il confronto delle frequenze e il test di Mann-Whitney è stato utilizzato per confrontare le medie tra due gruppi. Il programma statistico utilizzato era SPSS (versione 17.0) per p<0,05.

Sono stati identificati ventisei articoli di studi osservazionali, che riportavano una prevalenza media del dolore del 67,36%, sottolineando l’importanza di questo sintomo nella popolazione con Parkinson. Il dolore è stato segnalato in varie regioni del corpo, tra cui arti inferiori, arti superiori, colonna lombare, colonna cervicale e altre articolazioni. La classificazione del dolore variava, comprendendo dolore muscoloscheletrico, dolore correlato al PD, dolore neuropatico e dolore distonico, tra gli altri.

Il dolore nei pazienti con PD è una condizione prevalente e multifattoriale, che ha un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti.

La colonna lombare è la regione con più lamentele di dolore quando vengono analizzate regioni corporee specifiche. La maggior parte dei pazienti ha riferito dolore in una singola regione del corpo, indipendentemente dall’analisi di regioni specifiche o categorizzate. Il descrittore più frequente utilizzato dai pazienti per caratterizzare il dolore è stato “fastidioso”, seguito da “pulsante”, “acuto” e “stancante”.

L’esperienza del dolore descritta nella dimensione sensoriale del questionario McGill è stata quella più frequentemente riferita dai pazienti. I test di Friedman e Kendall hanno mostrato, rigorosamente, che non vi è stata alcuna differenza significativa (p>0,05) nelle percentuali (%) raggiunte da ciascun componente del punteggio McGill, indicando che non vi è stata alcuna predominanza tra i componenti.

Il confronto tra i punteggi McGill, in base al sintomo predominante e in base allo stadio PD (HY) non ha mostrato differenze significative (test di Mann-Whitney, p>0,05). L’associazione del numero di regioni corporee dolorose e del sintomo predominante mostra un’associazione significativa, per cui i pazienti PD del gruppo rigido-acinetico hanno più regioni corporee dolorose. I descrittori angosciante, orribile e straziante sono stati quelli più frequentemente utilizzati per caratterizzare l’intensità del dolore attuale, essendo ciascun descrittore citato dal 20,8% dei pazienti.

La localizzazione del dolore indica come area specifica con più frequenti lamentele di dolore la colonna lombare, seguita da spalla e braccio. Nella stessa tabella, nell’analisi delle regioni corporee categorizzate, si osserva anche che il tronco ha avuto il numero più alto di lamentele, oltre agli arti superiori e inferiori.

I pazienti con PD hanno due diversi tipi di dolore: nocicettivo e neuropatico. Il dolore nocicettivo è estremamente frequente (40-90%) ed è tipicamente muscoloscheletrico e viscerale. Il dolore muscoloscheletrico è in genere causato da postura anomala, rigidità e acinesia che causano fluttuazioni motorie.

Gli studi sulle caratteristiche e la prevalenza del dolore del PD sono ancora contrastanti. Una revisione sistematica della letteratura ha dimostrato che il dolore è più frequentemente localizzato negli arti inferiori, con quasi la metà di tutti i pazienti con PD che lamentano dolore muscoloscheletrico (46,4%).

In conclusione, è stata osservata eterogeneità nei dati tra gli studi inclusi, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche per chiarire i meccanismi sottostanti il ​​dolore nei pazienti con PD e sviluppare strategie terapeutiche efficaci per affrontare questo sintomo e migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con la malattia.

