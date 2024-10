“Conto alla rovescia” ancora in scena al Teatro de’ Servi

Inaugura la nuova stagione del Teatro de’ Servi, fino al 13 ottobre, CONTO ALLA ROVESCIA, spettacolo di Federico Valdi con la regia di Gianluca Delle Fontane

Inaugura la nuova stagione del Teatro de’ Servi, fino al 13 ottobre, CONTO ALLA ROVESCIA, spettacolo di Federico Valdi con la regia di Gianluca Delle Fontane.

La commedia, vincitrice del Comic Off 2023, ci catapulta in un insolito Capodanno. È l’ultimo dell’anno in un normale appartamento dove poco di significativo è accaduto per mesi, ma proprio qui, in questo giorno, succederà di tutto. La rigida proprietaria con il suo solerte aiutante, un portiere bonaccione e cordiale, lo trasforma in un bizzarro castello di scatoloni da trasloco, decisa a cacciarne fuori il malinconico e insolvente inquilino. Ma questi ha un folle piano. Un piano, però, a cui tutti sono destinati a finire tra le scatole. Un amico evanescente riapparso dal passato, una giovane coppia apparentemente idilliaca… Tutti, con tanto di irreprensibile padrona e portiere, piombano in questo luogo, riuniti in un’improbabilissima cena di capodanno a cui nessuno vorrebbe o dovrebbe trovarsi. L’atmosfera carica di non detti, incomprensioni, timori e rancori è come un fuoco d’artificio pronto ad esplodere, aspetta solo il conto alla rovescia. Bilancio per il nuovo anno? Risate assicurate.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21

sabato ore 17:30 e 21

domenica ore 17.30

Biglietti: 25 euro