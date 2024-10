ClassNK rilascia AiP per progettazione di grandi cisterne per CO2 liquefatta

ClassNK ha rilasciato un’approvazione di principio (AiP) per un concetto di progettazione di grandi cisterne per CO2 liquefatta

ClassNK ha rilasciato un’approvazione di principio (AiP) per un concetto di progettazione di grandi cisterne per CO2 liquefatta da 50.000 m³ e 23.000 m³, sviluppate congiuntamente da Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui OSK Lines, Ltd., Nihon Shipyard Co., Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Mitsui & Co., Ltd., Mitsubishi Corporation e Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.

Mentre i progetti di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS) procedono in tutto il mondo, si prevede che la domanda di vettori di CO2 liquefatta che trasportano CO2 dal sito di cattura al sito di stoccaggio aumenterà. Questo AiP è un passo verso la standardizzazione dei progetti di scafo, che è necessaria per realizzare un numero sufficiente di vettori di CO2 liquefatta per soddisfare tale domanda. La cerimonia di consegna del certificato AiP si è tenuta alla fiera “Gastech2024” a Houston, USA.

ClassNK ha eseguito una revisione della progettazione delle navi in ​​base alla parte N delle sue “Regole e linee guida per la verifica e la costruzione di navi in ​​acciaio”, che incorpora il Codice IGC, un codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti come CO2 liquefatto e GNL alla rinfusa. ClassNK ha emesso AiP dopo aver confermato che i requisiti prescritti erano stati soddisfatti.

Questo AiP include un processo di valutazione della sicurezza del serbatoio basato su una tecnica di meccanica della frattura denominata Engineering Critical Assessment (ECA) per omettere il trattamento termico post-saldatura (PWHT), che può rappresentare un collo di bottiglia nella produzione del serbatoio.