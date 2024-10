BC Ferries completa acquisizione delle prime cinque sulle sette nuove navi

BC Ferries sta ora completando il processo di acquisizione delle prime cinque sulle sette nuove imbarcazioni previste necessarie per le sue rotte più trafficate

Per far fronte alla crescita demografica prevista, sostituire le vecchie imbarcazioni e soddisfare le aspettative dei clienti, BC Ferries sta ora completando il processo di acquisizione delle prime cinque sulle sette nuove imbarcazioni previste necessarie per le sue rotte più trafficate, mentre le restanti due nuove imbarcazioni saranno costruite in una fase successiva. Inoltre, saranno pianificati lavori per estendere la vita operativa di due imbarcazioni di classe C esistenti, la Queen of Surrey e la Queen of Oak Bay, tramite cantieri navali e appaltatori locali.

BC Ferries ha progettato le nuove imbarcazioni in collaborazione con LMG Marin, un’azienda leader di architettura navale e progettazione navale, per essere in grado di trasportare fino a 360 veicoli di dimensioni standard e 2.100 passeggeri, segnando un significativo aumento della capacità rispetto ai 250-310 veicoli e 1.200-1.500 passeggeri che le imbarcazioni in pensione attualmente ospitano. Saranno anche tra i più grandi traghetti a doppia estremità al mondo, con un’efficienza energetica notevolmente migliorata e sistemi di propulsione progettati sia per la flessibilità futura che per operazioni ecosostenibili.

Quest’estate, BC Ferries ha registrato un traffico passeggeri e veicolare da record, con oltre 8.040.000 passeggeri e oltre 3.150.000 veicoli trasportati tra il 1° giugno e il 31 agosto. Negli ultimi anni, la compagnia ha costantemente stabilito nuovi record per il volume di passeggeri, evidenziando la crescente domanda di servizi di traghetto nella British Columbia. Senza queste nuove imbarcazioni, la capacità delle principali rotte durante l’alta stagione sarà superata entro il 2035, con conseguenti attese più lunghe per i residenti e impatti negativi sulle economie locali, in particolare nella consegna delle merci e nel turismo.