A “Sorgente di vita” stamani su Rai 3 l’incontro con Bernard-Henry Levy

Stamani su Rai 3 a “Sorgente di vita” l’incontro con Bernard-Henry Levy, con una riflessione del rabbino Benedetto Carucci Viterbi

L’incontro con Bernard-Henry Levy, che ha affidato al libro “Solitudine di Israele” la sua indignazione per l’eccidio del 7 ottobre e il suo grido per le conseguenze che quell’evento ha avuto in tutto il Medio Oriente apre il nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 6 ottobre alle 7.00 su Rai 3. Ebreo francese nato in Algeria, filosofo ma anche scrittore, giornalista, documentarista e reporter di guerra, Lévy, a un anno di distanza dall’eccidio tratteggia un quadro internazionale estremamente difficile per Israele, circondato da Paesi nemici e da un asse internazionale di autocrazie alleate dell’Iran, nemico giurato dello Stato ebraico.

La parola va anche a Ido Felus, un giovane nato e cresciuto a Kfar Haza, uno dei kibbutz presi d’assalto da Hamas il 7 ottobre. Ha raccontato agli studenti della scuola ebraica di Milano la sua esperienza durante l’eccidio: lui e la sua famiglia si sono salvati chiudendosi nel rifugio, ma oltre sessanta persone del villaggio sono state uccise e diciannove rapite, inclusi due dei suoi più cari amici, Gali e Ziv, tutt’oggi ostaggio di Hamas. Oggi la sua missione è aiutare a ricostruire e a riportare la vita nel kibbutz, con il progetto “Nitzanim shel ofir”.

Si prosegue con una riflessione del rabbino Benedetto Carucci Viterbi sul periodo che va dal Capodanno ebraico, Rosh Ha Shana, quest’anno il 3 e 4 ottobre, al giorno dell’espiazione, Yom Kippur, quest’anno il 12 ottobre. I dieci giorni tra le due feste sono chiamati Giorni Temibili, Giorni Terribili o Giorni del Pentimento, un tempo di riflessione profonda, che quest’anno assume un peso diverso a causa dei tragici eventi del 7 ottobre e della guerra.

La puntata si chiude da Trento dove sorge l’Aula del Simonino, ex cappella per secoli dedicata al culto di Simonino da Trento, bambino cristiano al centro di un tragico caso giudiziario nel quindicesimo secolo e di uno dei più noti episodi di falsa accusa di “omicidio rituale” rivolte agli ebrei. Un’accusa smentita dalla storia oltre che dalle basi dell’etica ebraica, tanto falsa quanto per secoli veicolo delle più diffamatorie tesi antisemite. Il Fondo per l’Ambiente Italiano, a cui l’Aula è stata donata nel 2018, l’ha restaurata e ha di recente costruito un percorso di conoscenza, proprio per contrastare il pregiudizio e raccontare la verità storica su una vicenda e su un culto abolito ufficialmente dalla Chiesa Cattolica soltanto negli anni ’60 del ‘900. L’Aula sarà visitabile anche durante le Giornate del FAI d’Autunno, il 12 e 13 ottobre.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai 3, martedì 8, mercoledì 9 e lunedì 14 ottobre alle 1.15.