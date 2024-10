Rolls-Royce e Azimut Benetti Group insieme per propulsione MTU per gli yacht

Rolls-Royce e il gruppo italiano di cantieri nautici Azimut Benetti collaboreranno più strettamente sui sistemi di propulsione per yacht

Rolls-Royce e il gruppo italiano di cantieri nautici Azimut Benetti collaboreranno più strettamente sui sistemi di propulsione per yacht. La cooperazione include la fornitura di sistemi di propulsione integrati, costituiti da motori per yacht MTU, pod drive ZF e sistemi di automazione MTU NautIQ per la serie Azimut Grande.

Rolls Royce e il gruppo Azimut Benetti, il principale produttore mondiale di megayacht di oltre 24 metri, collaboreranno sui sistemi di propulsione per yacht in futuro. Le due aziende hanno concordato una partnership e un accordo quadro quadriennale per motori diesel MTU per yacht Azimut e Benetti insieme all’introduzione di sistemi di propulsione MTU integrati per la serie Azimut Grande fino a 30 metri. Nel prossimo futuro, i nuovi modelli della serie Azimut “Grande” saranno dotati di sistemi di propulsione completi, pronti per l’installazione e particolarmente efficienti, costituiti da motori MTU serie 2000, pod drive ZF e automazione marina MTU NautIQ. La cooperazione comprende anche un’ampia gamma di servizi. Sono in corso anche discussioni sulla fornitura di soluzioni di ponti integrati per la serie Azimut “Grande”.

La soluzione di propulsione pod integrata mostra i suoi vantaggi nel funzionamento delle navi: con un’efficienza superiore del 15% rispetto alle propulsioni convenzionali, gli yacht possono essere azionati con emissioni di anidride carbonica corrispondentemente inferiori o navigare più velocemente con lo stesso consumo di carburante. Il pod girevole rende inoltre gli yacht più manovrabili e riduce le vibrazioni nella trasmissione. L’installazione aggiuntiva di un motore elettrico sul pod consente di aggiornarlo a una propulsione ibrida, ad esempio per guidare lo yacht elettricamente nei porti o per mantenere la sua posizione in modo dinamico.