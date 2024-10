“Origini” su Rai 1 è in Valle d’Aosta, alla scoperta della “danza dei confini”

La terza puntata di “Origini”, il programma di territorio della Rai sulla storia più antica e profonda della nostra nazione, è dedicata alla Valle d’Aosta

La terza puntata di “Origini” – il programma di territorio della Rai sulla storia più antica e profonda della nostra nazione, è dedicata alla Valle d’Aosta. Nella puntata in onda sabato 5 ottobre alle 11.25 su Rai 1, i due viaggiatori Valentina Caruso e Francesco Gasparri saranno infatti tra la Thuile e il passo del piccolo San Bernardo per raccontare “la danza dei confini” alla quale si è assistito per secoli tra Italia e Francia. Da questo luogo di montagna, a oltre 2.200 metri, sono passati condottieri romani e imperatori come Caligola, Claudio, Ponzio Pilato.

E proprio nei pressi di quello che un tempo era il confine controllato tra Italia e Francia, sorge il Cromlech, un circolo megalitico formato da 43 pietre (forse 50 in origine), disposte a formare un cerchio di circa 73 metri di diametro. È una collocazione che fa immediatamente pensare a Stonehenge e, come il famoso sito inglese, il Cromlech probabilmente aveva funzioni di calendario astronomico. Gli storici ipotizzano che questa struttura sia stata realizzata dai celti che abitavano in queste terre prima dell’arrivo dei romani, che proprio da qui fecero passare la strada che portava fino in Gallia. In questo piccolo territorio, nei secoli, si sono svolti numerosi e cruenti scontri bellici, come testimoniano le fortificazioni e i trinceramenti costruiti dal Principe Tommaso di Savoia nei primi del 1600, e i bunker della Seconda guerra mondiale.