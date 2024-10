Oggi su Rai 1 il nuovo “Passaggio a Nord Ovest” di Alberto Angela

Alberto Angela presenta la nuova edizione di “Passaggio a Nord Ovest”, la trasmissione di Rai Cultura da lui ideata 27 anni fa, in onda ogni sabato alle 15.00 su Rai 1

A partire dal 5 ottobre Alberto Angela presenta la nuova edizione di “Passaggio a Nord Ovest”, la trasmissione di Rai Cultura da lui ideata 27 anni fa, in onda ogni sabato alle 15.00 su Rai 1. A rendere speciale questo ritorno – annunciato al Prix Italia in corso a Torino, dove il programma viene realizzato – quest’anno ci saranno molte novità e una scenografia completamente rinnovata, in bilico tra una storia di Indiana Jones e il paesaggio di un film di fantascienza.

Oltre alla scenografia ci saranno nuove rubriche, tra cui un diario archeologico sugli scavi di Pompei e incursioni nelle mostre d’arte dei Musei italiani senza dimenticare le incredibili storie e i filmati in giro per il mondo.

“Passaggio a Nord Ovest” nasce nel 1997 e nel corso di questi anni Alberto Angela ha portato i telespettatori alla scoperta del mondo, raccontando culture diverse, luoghi unici nel loro genere, arte e natura per comprendere che tutto quello che ci circonda è in continua evoluzione e che non si finisce mai di scoprire. Sulla base di questa consapevolezza è nata l’idea di inserire nuovi approfondimenti e di rappresentare la storia di questa trasmissione anche attraverso l’aggiunta di nuovi elementi scenografici, con la certezza che i viaggi da fare per “Passaggio a Nord Ovest” sono ancora tanti e che c’è moltissimo ancora da raccontare e da scoprire assieme.

Nella prima puntata di questa versione Obiettivo sul sud-est asiatico per visitare la Cambogia, una terra affascinante e unica, ricca di storia e di tradizioni secolari che ospita vestigia del passato conosciute in tutto il mondo. Nonostante il Paese abbia conosciuto periodi bui e di terrore, il popolo cambogiano ha sempre saputo rialzarsi e conosceremo alcuni dei suoi abitanti come gli artisti circensi e i raccoglitori di miele della giungla.

Alberto Angela, poi, sarà sulla costa settentrionale della Francia per visitare uno dei luoghi più affascinanti al mondo e Patrimonio dell’Unesco: Mont-Saint-Michel, teatro delle più grandi maree dell’Europa continentale e ricco di storia millenaria grazie alla maestosità della sua Abbazia che sovrasta il borgo medievale.

In collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, inoltre, si seguirà la preziosa ricerca degli addetti ai lavori che indagano su alcuni scheletri ritrovati durante i recenti scavi, per cercare di ricostruire le ultime ore di Pompei e di comprendere l’importanza di salvaguardare il patrimonio storico e culturale italiano.

E ancora, Dall’Itala agli Usa: l’area metropolitana di New York è un mondo a sé stante, che può essere ammirato al meglio da incredibili altezze. “Passaggio a Nord Ovest” sorvolerà i suoi luoghi simbolo e non solo, ammirando la città “che non dorme mai”.

In occasione dell’80° anniversario della sua morte, infine, Palazzo Reale a Milano presenta una grande mostra monografica dedicata a uno degli artisti più amati e popolari del secolo scorso: Edvard Munch. Cento opere provenienti dal Museo Munch di Oslo tra dipinti, disegni e stampe, l’arte di Munch sarà esplorata dal 1880 fino alla sua morte avvenuta nel 1944.

“Passaggio a nord ovest” è un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Vito Lamberti ed Emilio Quinto. La regia è di Silva Verzari.