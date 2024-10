L’inchiesta milanese sugli ultras a “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre” in onda oggi e domani l’inchiesta sulle tifoserie organizzate. In sommario anche le targhe polacche e il latte adulterato

L’inchiesta della Dda si è abbattuta sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan, azzerandone i vertici. Due gruppi di tifosi eterogenei ma, secondo gli investigatori, legati da un patto di non belligeranza, probabilmente volto a conseguire profitti. Non è la prima volta che gli investigatori indagano su questo fenomeno e sulle possibili relazioni fra dirigenze e capi degli ultras. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 5 ottobre alle 9.10 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, sul boom delle auto con targa estera, in particolare polacca – circa 47000 veicoli – in circolazione in Italia. Molti di questi mezzi non sono mai usciti dal nostro paese, vengono reimmatricolati in Polonia per pagare assicurazioni decisamente più basse in Italia. Un fenomeno che si sta diffondendo e che presenta numerose zone grigie: in caso di incidente con un’automobile con targa straniera il tunnel della burocrazia può risultare infinito.

Aggiornamento, infine, sulla vicenda del latte adulterato con acqua ossigenata e soda caustica che lo scorso aprile portò a un maxi-sequestro: circa 200 tonnellate di latte e prodotti lattiero-caseari. In diretta la testimonianza di una ex dipendente dell’azienda.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Francesco Emilio Borrelli, giornalista e deputato AVS; Maurizio Hazan, avvocato esperto diritto assicurazioni; Carlo Bellati, giornalista Automoto.it; Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare.