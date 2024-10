Le app mobili stanno rivoluzionando lo shopping online

Le applicazioni mobili stanno rapidamente diventando il canale preferito dagli italiani che fanno shopping online

Packlink, piattaforma leader nelle soluzioni logistiche, ha pubblicato uno studio che rivela l’impatto delle applicazioni mobili sul settore dell’e-commerce. Con quasi tre quarti (74%) degli acquirenti italiani che utilizzano regolarmente app mobili e l’88% che esprime soddisfazione per la propria esperienza complessiva di e-commerce, i risultati evidenziano la crescente importanza della tecnologia mobile nello shopping online.

Applicazioni mobili: la scelta preferita per lo shopping online

L’ultimo studio di Packlink sulle tendenze dell’e-commerce ha rivelato che quasi il 74% degli italiani utilizza applicazioni mobili per i propri acquisti online. La comodità, l’interfaccia user friendly e l’esperienza di acquisto fluida delle app mobili le rendono un’opzione sempre più attraente per i venditori. Di conseguenza, molti le stanno aggiungendo ai propri canali di acquisto, per migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Non solo le app mobili sono più facili da usare, ma forniscono anche un’esperienza più coinvolgente e conveniente, aumentando così la soddisfazione degli utenti. Consentono ai clienti di acquistare sempre e ovunque, aiutando i commercianti a raggiungere un pubblico più ampio e ad aumentare le vendite.

Un’altra caratteristica che i rivenditori possono sfruttare a proprio vantaggio è la strategia di marketing mirata, implementata attraverso l’uso di notifiche push e messaggi in-app, che consente loro di inviare aggiornamenti e offerte personalizzate ai clienti. Fornendo un’esperienza di acquisto comoda e personalizzata, i commercianti possono rafforzare la fedeltà dei clienti e incoraggiare acquisti ripetuti.

Aspettative dei consumatori e miglioramenti futuri

Sebbene l’88% dei consumatori sia soddisfatto della propria attuale esperienza di e-commerce, alcuni hanno espresso il desiderio di migliorare ulteriormente la propria esperienza di acquisto tramite app. Ad esempio, il 21% degli intervistati vorrebbe vedere l’integrazione di un assistente virtuale per l’assistenza clienti, mentre il 33% è interessato a utilizzare i comandi vocali per effettuare acquisti tramite assistenti personali come Amazon Alexa o Siri, più comunemente utilizzati con gli smartphone. Inoltre, il 15% degli intervistati preferisce l’autenticazione biometrica per login e pagamento, come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, facilmente accessibile tramite cellulare.

L’integrazione di queste funzionalità nelle app per lo shopping mobile potrebbe migliorare significativamente l’esperienza dell’utente e aumentare le vendite.

“Il predominio delle applicazioni mobili nell’e-commerce è innegabile”, afferma Noelia Lázaro, Direttrice Marketing di Packlink. “I rivenditori devono migliorare e riprogettare le proprie applicazioni mobili per soddisfare meglio le preferenze dei clienti e fornire un’esperienza di acquisto ottimizzata.”