Il Gruppo Contship Italia sarà tra gli espositori del Green Logistics Expo 2024, importante appuntamento fieristico B2B italiano dedicato alla logistica sostenibile

Il Gruppo Contship Italia sarà tra gli espositori del Green Logistics Expo 2024, importante appuntamento fieristico B2B italiano dedicato alla logistica sostenibile. L’evento, promosso dall’Interporto Padova e dalla Fiera di Padova, si terrà dal 9 all’11 ottobre 2024, offrendo un’occasione unica di incontro tra operatori logistici e protagonisti del mondo della produzione, distribuzione e commercio.

Giunto quest’anno alla sua terza edizione, il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile rappresenta un punto di riferimento per tutti gli attori del panorama logistico, del trasporto e dei servizi collegati presenti sul territorio nazionale.

“La partecipazione al Green Logistics Expo è un’importante opportunità per condividere i progetti in corso del Gruppo e i progressi in ambito di sostenibilità, dialogando e confrontandoci con gli operatori del settore” afferma Piccarda Tattini, Head of Marketing & External Communication di Contship. “La sostenibilità è un driver sempre più rilevante che orienta la nostra strategia di sviluppo. Ci proponiamo come partner d’eccellenza per i clienti, in quanto crediamo che una logistica moderna sia un elemento chiave di competitività.”