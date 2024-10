Angela Mastrone in libreria e online con “Bianco baleno”

Angela Mastrone, scrittrice e poetessa, già avvocato e mediatore dell’Organismo forense di Roma, torna nelle librerie per Nulla Die

Mentre il mondo è sconvolto dalla pandemia, in una piccola isola del Mediterraneo. accadono eventi misteriosi e incontri catartici, che modificheranno il .corso della banale esistenza di Paolo, la cui mente si aprirà, miracolosamente, a una nuova consapevolezza cosmica. La visione di un bianco baleno, infatti, sarà per lui l’inizio di una nuova vita. E, per la prima volta, imparerà ad amare. Una notte, oltrepassato il sottile arco luminoso che si staglia all’orizzonte come un ponte fra terra e cielo, giungerà in un’altra, dimensione di eterna beatitudine, in cui il dolore, la paura e la morte sono scomparsi per sempre.

Angela Mastrone, scrittrice e poetessa, già avvocato e mediatore dell’Organismo forense di Roma, per Nulla Die ha pubblicato: Oltre i confini del tempo, Viaggio Siderale, Il destino delle stelle, Partitura per un assolo, La ragazza venuta dal mare.