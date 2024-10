“A Sua immagine” con Lorena Bianchetti a Faenza tra gli alluvionati

Nel pomeriggio su Rai 1 torna “A Sua immagine” con Lorena Bianchetti. In questa puntata si andrà a Faenza, colpita da tre alluvioni

Lorena Bianchetti, sabato 5 ottobre alle 16.00 su Rai 1, ricomincia con un nuovo ciclo di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedicato a storie di vita vissuta raccontate in prima persona dai protagonisti. La prima puntata porta i telespettatori a Faenza, colpita da tre alluvioni tra il maggio del 2023 e il settembre del 2024. Marco e Maria Chiara hanno perso tutto, la casa, i ricordi, gli oggetti più cari, ma la notte del 16 maggio hanno avuto salva la vita grazie al cugino Massimo, aiutato a distanza da un altro cugino Vanier, che con una tavola da surf, navigando nel buio in una città sommersa fino a 7 metri di acqua, li ha condotti ad a uno a uno sulla terra ferma.

“Li ringraziamo entrambi – dicono Marco e Maria Chiara – Massimo e Vanier ci hanno davvero salvato la vita. Ci ritorna spesso in mente la frase del Vangelo: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Massimo e Vanier sono stati davvero pronti a metterla in pratica per noi»”.

Per “Le Ragioni della Speranza” si conclude il cammino di don Giordano Goccini e dei suoi giovani alla scoperta delle Abbazie d’Italia. Sulle colline della Valle dell’Ombrone che si ritagliano uno spazio tra le province di Siena e Grosseto, nell’Alta Maremma, c’è il monastero di Siloe, abitato da una comunità di monaci in ricerca di Dio secondo la Regola di San Benedetto. Don Giordano e i suoi giovani accompagnano gli spettatori alla scoperta di questo Monastero che coniuga antico e contemporaneo e ci parla di cura del Creato. Costruito con materiali eco compatibili e progetto secondo canoni moderni, il Monastero ha una vocazione molto attenta alla salvaguardia ambientale. I monaci hanno recuperato terreni abbandonati, li contavano con metodi di agricoltura biologica e accolgono chiunque voglia sostare in armonia con la natura.