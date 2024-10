Dopo “Dysphoria”, “2OfU” è il nuovo singolo degli Urban Cairo, che anticipa l’uscita del secondo disco, pubblicato da Overdub Recordings

Il brano “2OfU” segue, come un fil rouge, la sensazione di instabilità mentale presentata nel singolo “Dysphoria”, pubblicato il 28 giugno 2024. I ritornelli, sia nel testo che nell’uso della voce urlata, spiegano come questa mente non riesca a distinguere la realtà dalla fantasia, continuando a vedere la comparsa di questa persona senza più distinguere la realtà dal sogno, dai toni più morbidi e soffici. Questa continua alternanza porterà ad un “burnout” musicale finale, a testimonianza della difficoltà nel non ritrovare più una condizione stabile.

Spiega la band a proposito del brano: “Abbiamo cercato di tradurre in musica quello che per noi è il concetto di isteria, cercando di accompagnare il sali-scendi emotivo della canzone, nel nostro modo che amiamo definire super fuzz per poi esplodere in uno strumentale finale a rappresentare come un burnout mentale.”