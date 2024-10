VARD fornitore del cantiere navale di Cochin per due navi SOV

Cochin Shipyard Limited, un cantiere navale parzialmente pubblico e governativo, in India sta costruendo due SOV, VARD 4 07 e VARD 4 19 per North Star

Cochin Shipyard Limited in India sta costruendo due SOV, VARD 4 07 e VARD 4 19 per North Star. Cochin Shipyard Limited è un cantiere navale parzialmente pubblico e governativo in India. Negli ultimi tre decenni l’azienda è emersa come un precursore nel settore indiano della costruzione e riparazione navale. VARD ha precedentemente consegnato 12 progetti a Cochin Shipyard Ltd., ha affermato VARD. Il primo SOV ibrido elettrico consegnato da Cochin Shipyard Ltd. è di progettazione VARD 4 07 ed è personalizzato per soddisfare i requisiti specifici di North Star. L’attenzione è stata rivolta allo sviluppo di un’imbarcazione competitiva e compatta con una configurazione a basso consumo di carburante che fornisca un’elevata operabilità. La nave ha sistemazioni completamente attrezzate per un totale di 55 persone e una gru con compensazione del movimento 3D. Le strutture del magazzino di carico laterale con accesso senza gradini alla passerella con compensazione del movimento 3D regolabile in altezza assicurano un flusso efficiente di merci e tecnici.

La nave verrà consegnata a North Star per un noleggio a lungo termine ad una delle più grandi compagnie energetiche in Germania e in Europa, EnBW, per gestire il parco eolico He Dreiht. La nave walk-to-work, programmata per iniziare il noleggio a lungo termine con EnBW dalla fine dell’anno prossimo, ospiterà i tecnici che si occuperanno della manutenzione delle 64 turbine eoliche. La SOV fungerà anche da hub logistico e magazzino.