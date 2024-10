Stefania Altomare nelle radio e in digitale con “Stay Strong”

“Stay strong”, la nuova canzone di Stefania Altomare è disponibile online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

“Stay strong” auspica un ritorno al passato quando il presente non ci convince più.

È un inno motivazionale, il prologo ad un periodo di lotta. È un pezzo Rock tinto di “blue-nostalgia”. È tutta quella pioggia che non si è mai pianto.

Stefania Altomare, cantautrice, polistrumentista e producer, è una delle figure del contemporaneo panorama musicale Indipendente con all’ attivo un vasto repertorio di brani originali e cover internazionali pubblicate in digitale.

Ha partecipato all’edizione 2023 di “Voci per la Libertà” nella sezione “Premio Giovani di Amnesty”, ha presentato i suoi brani originali nel programma “Ticket to Ride” di Ugo Coccia su Rai Radio Live nel gennaio 2020, e nel 2021, scelta direttamente dalla commissione artistica a fronte di oltre 12 mila iscrizioni, si è esibita tra i finalisti al Live Tour di Sanremo Rock & Trend 2021, ha all’attivo numerose collaborazioni con grandi Artisti ed Emergenti della Musica Italiana.

Due volte finalista nazionale dell’ I-Tim Tour Estate (2001 a Palermo e 2003 a Milano), già finalista nazionale di Sanremo Rock & Trend (2002 ) e finalista regionale nella città dei Beatles per il contest britannico “Open Mic UK”, nell’epoca del Myspace la sua musica approda su i-tunes nella Compilation Live MI Vol.1 dello staff dello storico Roxy Bar di Red Ronnie (2010).

Stefania Altomare ha debuttato in TV su Italia 1 nel Gennaio 2001 in “Popstar” con Daniele Bossari , “Bande Sonore” con Vanessa Incontrada nel 2001 e “Cosa succede in città” presso gli studi di “Help!” e “Roxy Bar” di Red Ronnie (2004) su Canal Jimmy di Sky . Ha collaborato con Giò Di Tonno nel 2005 per un mini tour live e singolo in studio in co-writing, ha aperto i concerti di Edoardo Bennato, Enrico Ruggeri , Niccolò Fabi, Almamegretta. Ha tenuto concerti in Svizzera, Grecia, Gran Bretagna, ha calcato i palchi delle più prestigiose manifestazioni per Band Emergenti.