Stasera su Rai 3 il documentario “Pericolosamente vicini”

Rai Doc presenta: “Pericolosamente vicini” stasera su Rai 3. Orsi e uomini a stretto contatto in Trentino: l’esperienza dei forestali

La convivenza tra uomini e orsi: è “Pericolosamente vicini” il titolo del documentario prodotto da Miramonte Film in collaborazione con Rai Documentari, coprodotto da Gebrueder Beetz Production e ARD-BR, SKY Deutschland, in onda venerdì 4 ottobre alle 21.20 su Rai 3 con la regia di Andreas Pichler, vincitore del Premio Grimme, l’Oscar della tv tedesca.

Il 5 aprile 2023, il jogger di 26 anni Andrea Papi viene attaccato e ucciso da un’orsa in Trentino, vicino al Lago di Garda. La notizia fa il giro del mondo. È il primo incidente di questo tipo nella storia recente delle Alpi, quasi esattamente 25 anni dopo che l’orso è stato reintrodotto in Trentino come parte di uno dei più grandi progetti di rewilding d’Europa. Da pochi esemplari iniziali, ora ci sono più di 100 orsi che vagano per i boschi montani del Trentino. In nessun altro luogo del mondo l’uomo vive così a stretto contatto con gli orsi. I problemi sembravano quindi prevedibili. JJ4, l’orsa che ha ucciso Andrea Papi, era già stata segnalata in precedenza, proprio come sua madre alcuni anni prima. Era solo una questione di tempo prima che si verificasse un incidente mortale? Chi è responsabile di questa evoluzione?

Mentre la paura degli orsi si diffonde, la controversia in Trentino si intensifica. Alcuni ritengono che i forestali debbano gestire la situazione con il loro controllo della fauna selvatica, incluso l’abbattimento di orsi problematici come JJ4 se necessario. Altri cercano di impedire ciò con ogni mezzo e influenzano la situazione attraverso decisioni giudiziarie contro l’abbattimento degli orsi. In mezzo a questo si trova una popolazione divisa e la politica, che è assente o cerca di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Il regista bolzanino Andreas Pichler aveva iniziato le riprese del suo documentario già un anno prima del tragico incidente con un accesso inaudito alla squadra speciale di 20 membri tra cui forestali e veterinari, che si occupa della popolazione di orsi in Trentino e ha un ruolo chiave nel conflitto. Per quasi tre anni con “Pericolosamente vicini” il regista ha seguito le tracce di questa squadra e dell’imponente animale con impressionanti riprese naturalistiche e offre un quadro differenziato della convivenza tra uomo e orso. In questo periodo, è riuscito non solo ad avvicinarsi molto agli orsi, ma anche a documentare il dibattito, esacerbato dall’incidente mortale, tra la popolazione locale, gli ambientalisti e la politica riguardo il modo corretto di gestire questi animali, che porta alla domanda: a chi appartiene la natura?