Stamani lo speciale di A Sua Immagine” in ricordo di San Francesco D’assisi

Stamani su Rai 1 “A Sua Immagine” ricorda San Francesco D’assisi. In onda uno Speciale dedicato al Patrono d’Italia

Sarà un appuntamento speciale quello di “A Sua Immagine”, in onda eccezionalmente venerdì 4 ottobre alle 9.50 su Rai1: il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura dedicherà una puntata speciale alla figura di San Francesco, proclamato patrono d’Italia da Papa Pio XII, che lo definì “il più italiano dei santi e il più santo degli italiani”, in quanto riconosciuto anche fra i padri fondatori della nostra lingua, oltre che per la devozione che gli è rivolta fin dal medioevo.

Questa puntata sarà l’occasione per ricordare eventi e vicende che costituiscono parte essenziale della storia della Chiesa e del nostro Paese. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno il padre francescano Giuseppe Buffon, docente di Storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana e l’economista Luigino Bruni. Con loro verranno ripercorse le tappe salienti dell’ esistenza di San Francesco, scoprendone anche aspetti meno noti e approfondendo l’attualità del suo messaggio, tanto più moderno, considerando i danni che l’uomo continua a procurare alla natura, e il dilagare della povertà, non solo nel Sud del mondo, ma anche nei ceti più fragili della società italiana.

L’inviato Paolo Balduzzi sarà a La Verna, per ricordare gli ottocento anni dalla comparsa delle stimmate francescane, mentre la saggista Lucia Tancredi parlerà del rapporto di Francesco con le donne. Non mancheranno le parole di Papa Francesco a sottolineare il suo rapporto speciale con il santo. Alle 10.00, linea alla Santa messa che andrà in onda dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi. Al termine, un nuovo collegamento con Assisi permetterà di ascoltare i discorsi delle autorità su San Francesco, patrono d’Italia.