Previsioni meteo 4 ottobre 2024: ultime piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 ottobre 2024: ancora pioviggini sparse sulle regioni centrali e al Sud peninsulare, più asciutto al Nord

Primo weekend di ottobre che prende il via con condizioni meteo ancora instabili seppur in un contesto di parziale miglioramento. Nella giornata di oggi avremo infatti piogge a carattere sparso e di debole intensità sulle regioni centrali tirreniche al Sud peninsulare. Al Nord il clima risulterà più asciutto e, da domani, anche più soleggiato così come al Centro. Al meridione avremo invece residue precipitazioni prima di un generale miglioramento entro domenica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge o temporali sull’Emilia Romagna, maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alterante a schiarite su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge lungo le regioni adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni attesi su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Appenninici peninsulari e sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in transito, locali piogge su Campania e Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .