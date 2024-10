Pluxee Italia ottiene la certificazione per la parità di genere: un traguardo determinante per promuovere un ambiente di lavoro ancora più equo e inclusivo

Pluxee Italia, partner leader per i benefit e il coinvolgimento dei dipendenti che apre un mondo di opportunità per ciò che conta davvero per ognuno di noi, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere: un riconoscimento che attesta il forte impegno dell’azienda verso l’equità, l’inclusione e le pari opportunità sul posto di lavoro.

La Certificazione, UNI/PdR 125:2022 per la “Parità di genere”, è stata rilasciata dall’ente DNV e rappresenta un passo decisivo per Pluxee Italia nel consolidamento dei suoi valori fondamentali, che includono da sempre la promozione di un ambiente di lavoro equo, dignitoso, in grado di valorizzare le diversità e garantire le pari opportunità per tutti i dipendenti, indipendentemente dal genere. Questo riconoscimento costituisce un passo cruciale in un percorso già avviato da Pluxee Italia mediante azioni e progetti concreti, volti a valorizzare il ruolo di ogni individuo all’interno dell’organizzazione e a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e privata.

Tra le azioni intraprese da Pluxee Italia rientrano la policy sullo smart working, il “contributo Asilo Nido”policy sullo smart working, il “contributo Asilo Nido” per tutti i dipendenti con figli da 0 a 3 anni, il piano Welfare e la Polizza Vita Pluxee per tutti i dipendenti. Ma non solo. Pluxee Italia è impegnata a favorire le opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda a tutti i livelli, con una percentuale del 43% di donne in posizioni dirigenziali e del 40% nel management, con KPI ben definiti a livello globale.

Infatti, principi come l’abbattimento delle disuguaglianze di genere, l’inclusività e la promozione della leadership femminile sono ritenuti fondamentali nel determinare il successo dell’azienda e il benessere delle persone, e per questo fortemente richiamati anche a livello globale da Pluxee International nell’Ethics Charter, documento condiviso e fatto proprio da tutti i dipendenti.

L’ottenimento della certificazione è il risultato di politiche aziendali volte a rendere l’equità di genere una priorità a tutti i livelli dell’organizzazione. Attraverso il “Piano Strategico”, Pluxee Italia ha definito in maniera chiara i propri obiettivi, che, delineati attraverso indicatori di prestazione (KPI), rispondono alle Aree Tematiche indicate dalla norma UNI/PdR 125:2022.

“L’ottenimento della Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la “Parità di genere” rappresenta molto più di un semplice riconoscimento formale: è la testimonianza concreta del nostro impegno quotidiano nel creare un ambiente di lavoro in cui ogni dipendente possa prosperare e sentirsi valorizzato.” ha dichiarato Tommaso Palermo, Managing Director di Pluxee Italia “Crediamo fermamente che la diversità sia una delle nostre risorse più preziose e per questo lavoriamo costantemente per rimuovere qualsiasi ostacolo alla parità di genere.”