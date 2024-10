Laserwall amplia il business e lancia la prima “bacheca aziendale”

Laserwall amplia la sua offerta con una nuova declinazione della bacheca, la bacheca aziendale, offrendo una tecnologia innovativa e personalizzata

Laserwall, la prima azienda di bacheche digitali per i condomini, amplia la sua offerta con una nuova declinazione della bacheca offrendo una tecnologia innovativa e personalizzata anche per aziende ed organizzazioni.

La bacheca aziendale Laserwall è la prima nel suo genere: non si tratta infatti solo di un software, ma di un vero e proprio ecosistema integrato completo di schermo touch, app associata ed un Content Management System gestionale che sta rivoluzionando la comunicazione interna all’azienda, trasformandola da statica a interattiva.

Rispondendo ad un bisogno concreto di aggiornamento costante da parte dei dipendenti e proponendo una soluzione alternativa alla tradizionale bacheca fisica in ottica sostenibile, la versione di Laserwall per le aziende e gli enti si caratterizza da un’interfaccia intuitiva dove le informazioni sono condivise a tutti i lavoratori in modo semplice e istantaneo. Le notizie sono inoltre accessibili da qualsiasi dispositivo connesso e si può usufruire anche di contenuti multimediali.

“I vantaggi della versione aziendale di Laserwall sono numerosi, sia in termini di sostenibilità che di miglioramento della comunicazione interna tra dipendenti. Abbiamo infatti deciso di ampliare il nostro business rendendo disponibile la bacheca digitale – brevettata internazionalmente – non solo ai condomini, ma anche ad aziende e organizzazioni, consapevoli del grande potenziale di questa tecnologia nel garantire un flusso di informazioni più efficace e smart” dichiara Salvatore Dolce, CEO e founder di Laserwall.

Da Revlon a Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Area Sud Milanese: come la tecnologia Laserwall si spinge oltre la fruizione condominiale

Revlon, gruppo multinazionale americano leader nel mercato del beauty, è stata la prima azienda a scegliere la bacheca aziendale Laserwall per la sua sede e il suo stabilimento produttivo in Italia. Grazie all’ecosistema integrato, la multinazionale ha migliorato l’employee experience garantendo comunicazioni organizzative aggiornate ed immediate, semplificando la condivisione delle informazioni sulla sicurezza sul lavoro e facilitando la prenotazione di spazi all’interno degli uffici, come ad esempio sale riunioni. La bacheca personalizzabile funziona anche da vera e propria vetrina aziendale dalla quale, per esempio, gestire gli eventi in programma.

Da anni Revlon inoltre porta avanti progetti di sostenibilità aziendale e, in quest’ottica, la tecnologia di Laserwall permette di ridurre il consumo di carta e l’utilizzo di stampanti. In aggiunta, i moderni schermi touch sono progettati per essere energeticamente efficienti.

Per quanto riguarda invece l’implementazione della tecnologia di Laserwall da parte delle organizzazioni di volontariato, un esempio di successo è quello di Croce Rossa Italiana in particolare del Comitato dell’Area Sud Milanese di Opera. A sostegno del loro importante lavoro in aiuto alla comunità, la bacheca customizzata permette di gestire i turni degli operatori volontari e dipendenti con estrema efficienza: organizzata su un foglio di lavoro collegato direttamente alla bacheca, la turnistica viene aggiornata dopo ogni modifica del foglio in simultanea anche sullo schermo touch. Oltre alla possibilità di prenotare spazi comuni e mezzi di servizio, si aggiunge anche una sezione che permette di ricevere informazioni sulla viabilità in real-time, come la percorribilità delle tangenziali Milanesi grazie al collegamento diretto tra la bacheca e il sito di Milano Serravalle-Milano Tangenziali, aggiunto per ricevere tutte le notizie relative ai lavori in corso ed alle condizioni del traffico aggiornate e agli incidenti stradali. L’app collegata alla bacheca è già stata scaricata da più di 100 operatori.