GreenVoyage2050: IMO supporta Paesi in via di sviluppo per navi più green

L’assistenza tecnica, fornita attraverso il programma GreenVoyage2050, offre ai paesi in via di sviluppo un’opportunità unica di assistenza su misura per studi di fattibilità

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) invita a presentare domanda di assistenza tecnica per progetti pilota, in particolare per lo sviluppo di studi di fattibilità a sostegno della diffusione di soluzioni a zero o quasi zero emissioni di gas serra a bordo delle navi e nei porti. Questa assistenza tecnica, fornita attraverso il programma GreenVoyage2050, offre ai paesi in via di sviluppo ammissibili un’opportunità unica di assistenza su misura per studi di fattibilità fino a 250.000 dollari per ogni progetto pilota selezionato.

La strategia 2023 dell’IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi (risoluzione MEPC.377(80)) fissa obiettivi ambiziosi, tra cui il conseguimento di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 o in prossimità di tale data. La strategia incoraggia l’avvio di attività di ricerca e sviluppo e di progetti pilota che affrontino la propulsione marina, le tecnologie a zero o quasi zero emissioni di gas serra, i combustibili e/o le fonti energetiche per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle navi e sostenere la disponibilità e l’adozione a livello globale di combustibili e tecnologie a basse e zero emissioni di carbonio.

In questa nuova fase, un maggior numero di paesi sarà in grado di accedere a questa assistenza. I progetti pilota selezionati riceveranno assistenza relativa alla fattibilità tecnica ed economica, alla valutazione dei rischi, al coinvolgimento delle parti interessate, ai servizi di consulenza tecnica generale e al supporto amministrativo.

Minglee Hoe, analista tecnico di GreenVoyage2050, ha dichiarato: “L’attuazione di progetti pilota è fondamentale per l’adozione di nuove tecnologie e combustibili, e gli studi di fattibilità pilota sono fondamentali per garantire gli investimenti necessari per realizzare questi progetti pilota. Il nostro programma mira a sostenere il processo di sviluppo del progetto pilota, attraverso studi di fattibilità, riducendo il rischio del progetto e migliorando così l’attrattiva complessiva per i potenziali investitori. Tale assistenza ai paesi in via di sviluppo mira a sostenere l’attuazione globale della strategia dell’IMO in materia di gas serra”.