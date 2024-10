“Chi non bacia, non ama” è il nuovo libro di Angela Flammini

Da Angela Flammini un libro rivoluzionario che affronta in modo scientifico uno dei problemi più sentiti nelle coppie, al mondo

Angela Flammini, dottore in psicologia riconosciuta a livello nazionale e internazionale nelle differenze uomo-donna e nella psicologia delle relazioni, presenta il suo ultimo libro “Chi non bacia, non ama”. Un libro rivoluzionario che affronta in modo scientifico uno dei problemi più sentiti nelle coppie: la mancanza di baci alla francese, che può riflettere disagi emotivi individuali profondi ed ha un impatto notevole nelle relazioni.

Il bacio, un gesto apparentemente semplice, rivela molto di più di quanto si possa immaginare. Esso non è solo un complesso cocktail di neurotrasmettitori, capace di promuovere piacere, benessere e salute, sia a livello individuale che di coppia, ma anche uno strumento di comunicazione: di istinti, di intenzioni, di emozioni, di sentimenti e addirittura di personalità. Secondo Flammini, infatti, il nostro modo di baciare è profondamente influenzato dal livello di sicurezza del nostro stile di attaccamento e come tale può influenzarlo.

Se le relazioni con i nostri genitori hanno influenzato il nostro modo di baciare, perché non pensare che le nostre relazioni tra adulti, possano migliorare il nostro modo di baciare o che i nostri baci e la loro frequenza non possano aumentare la nostra sicurezza emotiva e rafforzare i legami affettivi? Non è forse ciò che le madri fanno istintivamente, baciando i loro bambini per farli sentire amati e sicuri? Questo gesto, che lenisce magicamente il dolore, non è altro che una forma primordiale di terapia.

Questo libro non è solo un viaggio dettagliato e scientificamente fondato sul valore del bacio, ma un invito a vivere l’amore in modo più autentico e consapevole e una vera e propria chiamata all’azione del baciare, come strumento per ravvivare il rapporto di coppia ed anche come mezzo e risultanza di un percorso personale di sicurezza e intelligenza emotiva.

Info sull’autrice

Dopo un percorso di studi nella psicologia psicofisiologica, 20 anni nella formazione e oltre 15 anni nei problemi di coppia, il cui blog vanta circa 800000 visualizzazioni, la Dott.ssa Angela Flammini ha realizzato che la vera trasform-azione non avviene a livello conscio, ma a livello inconscio, dove le nostre abitudini si sono formate, diventando carattere e personalità. Questo l’ha portata a sviluppare il metodo A.N.S.W.E.R., abitudini neuro atomiche altamente ricompensate e piacevoli, che col giusto tempo possano scansare le vecchie abitudini difensive, promuovendo il benessere personale e relazionale. Attraverso i suoi almanacchi “365 Pro MAN” e “365 Pro WOMAN”, l’autrice offre un coaching quotidiano annuale per trasformare abitudini e comportamenti, lavorando in sinergia con il corpo e favorendo la produzione di neurotrasmettitori psicotropi.