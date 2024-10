Alla Camera via libera definitivo al Decreto Omnibus: ecco cosa prevedere

Dalla peste suina al Bonus Natale, dal bonus psicologico al contrasto alla pirateria Tv, ecco tutte le misure del Decreto Omnibus

La Camera ha dato il via libera definitivo al decreto Omnibus, confermando il testo approvato dal Senato.

COSA PREVEDE

Bonus Natale: È un’indennità di 100 euro che arriverà con la tredicesima a 1,1 milioni di italiani. È rivolta a chi ha un reddito fino a 28mila euro da lavoratore dipendente a tempo indeterminato, con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico.

Bonus psicologico: La misura prevede un aumento di due milioni dello stanziamento, che sale così a 12 milioni complessivi per il 2024. Il contributo è erogato dall’Inps ed è riconosciuto alle persone in stato di ansia, stress, depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta.

Stretta contro la pirateria in tv: Un emendamento prevede che anche i “fornitori di servizi Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili” abbiano l’obbligo di bloccare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente. Un secondo emendamento introduce la pena carceraria fino a un anno per chi presti servizi di accesso alla rete pur essendo a conoscenza di condotte penalmente rilevanti.

Fisco: Ravvedimento speciale per il periodo fiscale 2018-2022 per chi aderisce al concordato entro il 31 ottobre. Si punta a rendere ancora più attrattivo il patto biennale con il fisco riservato alle partite iva. Prevista l’imposta sostitutiva dell’IRPEF parametrata al livello di affidabilità fiscale e un’imposta sostitutiva dell’Irap al 3,9%.

Pnrr: Si semplifica il procedimento di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Piano.

Peste suina: Previsto un contributo straordinario per gli allevatori con una dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2024.

Rifiuti Sicilia: Rafforzati i poteri del commissario straordinario per i rifiuti in Sicilia che vengono allineati ai poteri di analoghi commissari straordinari in primo luogo a quello per la gestione dei rifiuti a Roma.

Fondazione Santa Lucia: La misura prevede il diritto di prelazione, nell’acquisto dell’ospedale specializzato in riabilitazione neuromotoria, alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, che agisce attraverso la costituzione di un soggetto no profit partecipato dalla Regione Lazio.