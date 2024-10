Al Teatro Parioli Costanzo al via la rassegna di spettacoli per bambini

Al Teatro Parioli Costanzo, dal 5 ottobre rassegna di spettacoli per bambini: in scena Frrr…dentro il regno di ghiaccio, Gruffalo e Grisù – Un drago senza paura

Il Parioli Costanzo ha pensato a voi e ai vostri bambini. Nei week end di ottobre proporremo una rassegna di spettacoli per bambini e genitori: Frrr…dentro il regno di ghiaccio (Sabato 5 e domenica 6 ottobre), Gruffalo’ (domenica 13 e lunedì 14 ottobre), Grisù – Un drago senza paura (domenica 27 e lunedì 28 ottobre).

5 ottobre ore 17.30 e 6 OTTOBRE ore 11.00

FRRR…DENTRO IL REGNO DI GHIACCIO

Teatro da favola la compagnia che con i suoi spettacoli interattivi, per adulti e bambini ha rivoluzionato il teatro per famiglie battendo tutti i record di incassi e di presenze in tutta Italia arriva finalmente al Teatro Il Parioli Costanzo con il suo capolavoro più amato preparatevi a qualcosa che non avete mai visto…

preparatevi ad un’esperienza che non avete mai vissuto… preparatevi ad un sogno che si realizza…

la favola più amata di tutti i tempi da adulti e bambini per la prima volta in una versione: magica, immersiva, interattiva, il tutto a teatro, con canzoni cantate dal vivo. Gli effetti speciali saranno realizzati con la realtà aumentata del mapping 3d. Due sorelle, una con poteri magici, l’altra senza poteri… ma entrambe innamorate dei pupazzi di neve. Riuscirà Anna a salvare Arrendelle?

Settore unico: adulti €19 – bambini dai 3 ai 14 anni €16

Fino ai 3 anni ingresso gratuito se non si occupa il posto

All’ingresso viene richiesta l’esibizione della carta d’identità per il controllo dell’età

13 ottobre ore 15.30 e ore 17.30

GRUFFALO’

tratto da “Il Gruffalò” di Julia Donaldson e Axel Scheffler

adattamento drammaturgico Pino Costalunga

con Ivan Portale, Matteo Fresch e Elisa Giunta

adattamento e regia Manuel Renga

musiche Patrizio Maria D’Artista

coreografie Elisa Cipriani, Luca Condello

scenografie Federico Balestro

costumi Antonia Munaretti

vocal coach Eleonora Beddini

tecnici Antonella Saccomanno, Lira José Pedro, Luca Zanolli

co-produzione Fondazione AIDA ets – Teatro Stabile del Veneto

Lo spettacolo, fatto di canzoni e coinvolgimento del pubblico, racconta sotto forma di Musical, la storia del GRUFFALÒ. I bambini riconosceranno così facilmente il testo, saranno coinvolti da divertenti e originali canzoni scritte appositamente per lo spettacolo e situazioni comiche e mimiche, nonché balli e danze che vanno ad arricchire la favola originale. Lo spettacolo ha avuto un grande successo in tutta Italia e ha avuto una buona approvazione anche dal pubblico delle scuole; nel nostro dialogo con gli insegnanti, c’è stato riconosciuto direttamente da loro il valore didattico del nostro allestimento, specificando che il musical ha stimolato nei bambini l’impiego di fantasia e arguzia per affrontare le difficoltà, mettendo da parte la violenza. Forse qualcuno del pubblico uscirà dallo spettacolo chiedendosi se esista veramente quello spaventosissimo, ma simpaticissimo mostro. Certo che esiste quel mostro: nella nostra storia, ma è un mostro per ridere e giusto per dire ai bambini: usate la fantasia, l’intelligenza e anche un bosco selvaggio e frondoso potrà diventare un luogo in cui è divertente vivere, almeno per qualche tempo, almeno per il tempo dell’infanzia.

Dom 13/10/24 17:30 Lun – Matinèe scuole 14/10/24 10:30

Platea intero €14 – ridotto €12

Galleria: intero € 12- ridotto € 10

Ridotto per bambini fino a 14 anni

All’ingresso viene richiesta l’esibizione della carta d’identità per il controllo dell’età

27 ottobre ore 15.30 e ore 17.30

GRISU’ – Un drago senza paura

Con il contributo di Marco Pagot

Per la prima volta, uno spettacolo teatrale, nella storia del marchio

Drammaturgia: Manuel Renga e Marco Pagot

con Jasmine Lazzoni, Andrea Messina, Jacopo Violi, Sara Zappa / Carlotta Prando

regia Manuel Renga

assistente alla regia Lucia Messina

musiche Francesco Lori

coreografi e Giuseppe Brancato

scenografi e, illustrazioni e ideazione costumi Valentina Volpi

costumi Antonia Munaretti

co-produzione Fondazione AIDA ets, Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, C.S.C Santa Chiara, Associazione ATTI aps

collaborazione con Coordinamento Teatrale Trentino

contributo di Fondazione Caritro

Ispirato alla serie Grisù, in onda su Rai Yoyo

MUSICAL PER TUTTA LA FAMIGLIA

Grisù, un giovane draghetto sputafuoco, vive con il papà Fumè in una caverna sotto al vulcano proprio vicino al paese in cui vive Stella, la sua migliore amica umana. Anch’essa vive con il papà David, il capo dei pompieri locali. Grisù e Stella hanno un sogno nel cassetto: lei vuole diventare giornalista lui vuole diventare vigile del fuoco, cosa piuttosto difficile per un draghetto sputafuoco. Qualcosa, o meglio qualcuno, decide però di mettere loro i bastoni fra ruote. Una losca figura appare prima negli incubi di Grisù e poi in carne e ossa proprio lì, nelle strade del paese. Malasorte è il suo nome e si nutre delle paure degli esseri umani. La paura di rimanere soli per Malasorte è una fetta di torta violetta, la paura di non riuscire è un bel pollo arrosto blu, la paura di perdere le persone che amiamo è una macedonia di tutti i colori. Un drago senza paura.

Grisù e Stella, come tutti i bambini di quell’età, di paure ne hanno tante: dovranno imparare a capirle e affrontarle, perché come dice David “un eroe non è chi non ha nessuna paura, ma chi riesce a vincerla!”.

Malasorte, non riuscendo ad averla vinta attraverso gli incubi in cui immerge i ragazzi, appare dal vivo cercando malamente di travestirsi: prima da venditore ambulante di strani aggeggi che rimbambiscono chi li usa, poi come fantasma del bosco. La squadra dei nostri eroi riesce a tener testa a Malasorte, scacciandola con delle gran fiammate di Grisù. Tuttavia, il suo piano finale, che prevede il rapimento di David e Fumè, metterà a dura prova i nostri giovani protagonisti. Coraggio, l’avventura li chiama! Grisù rappresenta così la forza di chi non si rassegna di fronte alle difficoltà e desidera cambiare, dare una svolta positiva alla vita, aiutando gli altri e smettendo di spargere fuoco distruttore! Non è facile per Grisù portare avanti il suo sogno, perché spesso le emozioni prendono il sopravvento facendo fuoriuscire le fiamme dalla sua bocca che provocano degli imprevisti. Ma non perde la speranza e soprattutto non smette di sognare affermando con forza: “Un pompiere non si arrende mai!”. A guardarlo ora, dopo oltre 50 anni, questo magnifico cartone dei fratelli Pagot sembra precursore di principi oggi considerati fondamentali nell’educazione dei bambini come il rispetto per l’ambiente, la perseveranza, il rispetto per la diversità, la comunità. Grisù è anche la mascotte di diversi dipartimenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge anch’esso una importante funzione sociale in termini educativi.

Orari Repliche

Dom 27/10/24 17:30 Lun – Matinèe scuole 28/10/24 10:30

Prezzi

Platea intero €14 – ridotto €12

Galleria: intero € 12- ridotto € 10

Ridotto per bambini fino a 14 anni

All’ingresso viene richiesta l’esibizione della carta d’identità per il controllo dell’età

