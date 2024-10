Transocean Ltd. investe 123 milioni per una nave da perforazione in acque ultra-profonde

Transocean Ltd. ha annunciato che Reliance Industries Limited ha assegnato una lettera di aggiudicazione vincolante per Dhirubhai Deepwater KG1 per sei pozzi al largo dell’India

Transocean Ltd. ha annunciato che Reliance Industries Limited ha assegnato una lettera di aggiudicazione vincolante per Dhirubhai Deepwater KG1 per sei pozzi al largo dell’India. Il programma stimato di 300 giorni dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2026 e si stima che contribuirà a circa 123 milioni di USD, esclusi i servizi aggiuntivi e una commissione di mobilitazione. L’aggiudicazione include anche più opzioni. Se tutte le opzioni vengono esercitate, la piattaforma rimarrà in India fino alla fine del 2029. Informazioni

Transocean è un fornitore leader a livello internazionale di servizi di perforazione offshore a contratto per pozzi di petrolio e gas. La società è specializzata in settori tecnicamente esigenti del business globale delle perforazioni offshore con un’attenzione particolare ai servizi di perforazione in acque ultra-profonde e in ambienti difficili e gestisce la flotta di perforazione offshore galleggiante con le specifiche più elevate al mondo. Transocean gestisce una flotta di 34 unità di perforazione offshore mobili, composta da 26 galleggianti per acque ultra-profonde e otto galleggianti per ambienti difficili.