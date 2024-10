Previsioni meteo 3 ottobre 2024: il maltempo si sposta al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 ottobre 2024: la perturbazione si sposta sulle regioni meridionali, parziale miglioramento al Centro-Nord

Inizio di ottobre con condizioni meteo tipicamente autunnali sull’Italia. Nella giornata di oggi la nuova perturbazione scivolerà sulle regioni centro-meridionali, dove avremo piogge e temporali. Clima più asciutto ma con possibilità di precipitazioni sparse al Nord e zone interne del Centro. La prima decade del mese di ottobre trascorrerà all’insegna del frequente maltempo, con il possibile isolamento di una nuova goccia fredda in grado di causare piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio in tutta Italia, ma soprattutto sulle regioni maggiormente esposte, nonché quelle centro-settentrionali del versante occidentale. Le temperature, in questo contesto, si manterranno su valori tipicamente autunnali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge o temporali sull’Emilia Romagna, maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di tempo asiutto con nubi sparse alterante a schiarite su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge lungo le regioni adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni attesi su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi Appenninici peninsulari e sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in transito, locali piogge su Campania e Puglia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .